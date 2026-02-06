Proč dělají z Epsteina ruského agenta? Vyoral má odpověď

Nejdřív něco zahraničního, v místních i světových médiích se propírají tzv. Epstein Files, tedy e-maily, které posílal finančník a podle e-mailů pasák dívek pro mocné, Jeffrey Epstein. Britský tisk se z Epsteina snaží udělat agenta Moskvy, ale spíš to vypadá, že Epstein dělal pro Mossad. Proč myslíte, že je taková snaha přehodit vinu jinam?
Protože politický a mediální hlavní proud má v současné době jasně nastavený takzvaný narativ či směr. Rusko je arciďábel a může prakticky za všechno. A Epsteinovu chobotnici, která do jisté míry naznačuje jeho napojení na americké či izraelské tajné služby, je třeba hodit na někoho jiného, aby byla pozornost od skutečných konspirátorů odvedena. Epstein byl, ať už je mrtvý nebo ne, typický „voják“ tajných služeb a mocných sil za oponou a za zrcadlem, který navazoval důležité kontakty a sbíral na tyto kontakty kompro. Neb jak jsem už několikrát opakoval: osoby v nejvyšších funkcích v politice, byznysu a podobně musí splňovat některý z následujících atributů: být korumpovatelní, vydíratelní či naivně blbí. Případně v nějakém poměru tří výše zmíněných.
Prezident Petr Pavel prý definitivně nikdy, nikdy, nikdy nejmenuje Filipa Turka ministrem životního prostředí. Jenže to vypadá, že Motoristé nehodlají na toto místo nominovat někoho jiného. K tomu to vypadá, že Babiš prezidentův postoj přijal. Jak podle vás tato epizoda dopadne?
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
A proslýchá se, že by místo Filipa Turka navrhli Motoristé podnikatele Richarda Chlada. Byl by to podle vás adekvátní trest pro ty, kdo Turka nechtěli?
Ano, to by dle mého byl adekvátní trest. Nicméně nejsem si tímhle tahem úplně jistý, zejména po stránce PR a pohledu veřejnosti. Ale uvidíme, co uvidíme.
V neděli se na Staroměstském náměstí shromáždili demonstranti z Milionu chvilek. Oficiálně na podporu prezidenta a také na podporu ČT a ČRo. Jindřich Rajchl ale tvrdí, že „Staromák“ měli zamluvený od prosince, bloger Vidlák si zase všímá, jak Minář zmiňuje přispívání. O co podle vás šlo chvilkařům skutečně?
Předně. Soudruh převlékač uniforem si užíval další z milionu nezasloužených dovolených na motorkách a poslal zdravici: „Vážím si všech, kteří jsou připraveni přidat svůj hlas k obraně slušnosti, pravdy, solidarity a respektu jednoho k druhému.“ Kariérní komunista, toho času člen represivních složek režimu, který zahodil legitimaci až po řízeném předání moci v 89 a který schvaloval invazi v 68, chtěl pravdu? Chvilkaři mlčky přihlíželi rozkrádání republiky ve prospěch zkorumpované junty ve vedení Ukrajiny, Dozimetru, Fialově kampeličce, bitcoinové kauze, kde se praly špinavé miliardy, koronafašistické diktatuře... Ale najednou pořádají demonstrace kvůli soukromým SMS určeným jeho loutkáři Kolářovi, které bulík vyzvonil a šel si posléze stěžovat novinářům podobně jako malé dítě rodičům, když mu někdo na pískovišti rozbil bábovičku. A k demonstrantům, kteří na povel současných farizejů a jejich falešných výkladů jdou stepovat na náměstí, raději mlčím jak hrob. A o co šlo Chvilkařům? Zájmů je jako vždy několik, tak jak si jich všímají výše uvedení. Je třeba vykázat činnost ve prospěch režimu, aby režim neutnul všimné, a je třeba se připomenout, aby řada naivů poslala své většinou poctivě vydělané peníze nepoctivým parazitům, kteří skrze ziskovky vedou politickou agendu.
Slavný americký deník Washington Post, který nyní vlastní multimiliardář Jeff Bezos, propouští. A to masivně. Různí zastánci „svobodných médií“ už na Bezose řvou, že deník sice prodělával miliony, ale on je miliardář a že propouštění je určitě politické. Může si podle vás miliardář dovolit nechat svou firmu ztrácet miliony?
Ano, může. Záleží, k čemu je daná firma určena a čemu slouží. Vlastnictví médií ze stran miliardářů pochopitelně není žádným misionářstvím a snahou o zachování informovanosti nebo daného konkrétního média. V drtivé většině jde o kalkul, investici, nástroj pro komunikační boj ve prospěch svých zájmů, nebo zájmů těch, vůči nimž je zavázán, či které si naopak zavázat chce. Případně je to určitý „jaderný kufřík“, který lze využít v případě, kdyby došlo k útoku z jiné strany.
Generální tajemník NATO Mark Rutte navštívil Ukrajinu. A stěžoval si, že Rusové zaútočili na teplárnu, která prý „neměla žádnou vojenskou hodnotu“. Akorát že v roce 1999, když NATO bombardovalo Srbsko, tak se také neštítilo bombardovat civilní infrastrukturu, pokud mohla sloužit pro potřeby armády. Spoléhá Rutte na to, že většina lidí zapomněla nebo to podle vás neví sám?
To bychom se museli zeptat politruka a slouhy režimu Rutteho. Nicméně ti z nás, kteří nezapomněli a kterým masírka mediálního a politického mainstreamu nezatemnila všechny šedé buňky mozkové, vidí zcela zřetelně dvojí metry současných politruků. Jeden bombarduje krvelačně, zákeřně a imperialisticky, zatímco druhý humanitárně a ve prospěch demokracie.
K opuštění plánů na změnu financování vyzývali ministra Klempíře nejdříve demonstranti na Staromáku, teď se s ním chtějí setkat i ředitelé dvou veřejnoprávních médií. Už se ozvalo několik lidí, že by se Klempíř měl nebo neměl setkat s řediteli. Většinou s argumenty, že ředitelé budou chtít prostě zachovat stávající schéma. Má se podle vás ministr s řediteli scházet?
Myslím, že setkání s diskuzí a výměnou argumentů není nikdy na škodu. Sic schůzka ředitelů médií, v tomto případě veřejnoprávních, s ministry může evokovat možný konflikt zájmů, respektive propojení zájmů jedněch a druhých, tak ve skutečnosti jsou stejně prakticky všechna mainstreamová média s decizní sférou jak jednovaječná dvojčata. Takže status quo. Tak jako obvykle.
