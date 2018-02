Nemocnice Blansko připravuje den otevřených dveří v ambulanci klinické logopedie

„Můžete si prohlédnout nové prostory Logopedického centra, seznámit se s komerčními programy, které klinické logopedky pořádají, získat edukační materiály pro předškolní děti. Právě v těchto materiálech se také dozvíte vše o tom, co vše by děti měly znát, než půjdou do 1. třídy,“ láká k návštěvě centra tisková mluvčí Kateřina Ostrá.

V rámci Dne otevřených dveří bude je možné orientační vyšetření dítěte, ať už samotné řeči nebo školní zralosti.

V případě zájmu o tento druh vyšetření je dobré se předem objednat, a to na telefonních číslech: 516 838 391 (Mgr. Dyčková) nebo 516 838 394 (Mgr. Gašičová).

autor: Tisková zpráva