Nemocnice Náchod: Vedení diskutovalo s primáři o budoucnosti nemocnice

Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti.

Management nemocnice debatoval se zhruba dvacítkou primářů oddělení náchodské nemocnice téměř čtyři hodiny. Cílem jednání bylo nejenom předat informace o současném dění v nemocnici a plánech, ale také vyslechnout si připomínky anebo náměty vedoucích lékařů, které by pomohly neutěšenou situaci řešit.

Nové představenstvo nemocnice nastartovalo v druhé polovině roku 2017 sérii úsporných opatření, která mají zvrátit prohlubující se zadlužování nemocnice. „Po analýze systému a externím auditu, jsme přistoupili k sérii různých kroků. Jednalo se například o vypovězení několika pro nemocnici nevýhodných nebo zbytných smluv na dodávky služeb. S některými zdravotními pojišťovnami jsme znovu otevřeli jednání o úhradách péče za poslední tři roky. Zaměřili jsme se také na systém řízení závazků a na strukturu některých úseků nemocnice, např. technického a personálního. Všechny tyto kroky znamenaly nebo budou znamenat v důsledku úsporu či zvýšení příjmů, a to v řádech několika milionů korun,“ popisuje postup předsedkyně představenstva Ing. Ivana Urešová, MBA. Na jednání bylo dále detailněji představeno předběžné hospodaření společnosti za loňský rok, byť není ještě zcela uzavřeno, struktura a stav úhrad od pojišťoven za poskytovanou péči či systém tzv. doplatku veřejné služby od zřizovatele - Královéhradeckého kraje. Porada se dotkla také role Zdravotnického holdingu, Centrální zadavatelské společnosti s.r.o., která pro nemocnice připravuje výběrová řízení a centrální nákupy či Královéhradecké lékárny a.s. Primářům byla přislíbena na příštím jednání schůzka se zástupci těchto společností, kteří svou činnost a výsledky zevrubněji představí a budou připraveni odpovídat na jejich dotazy.

Probrána byla také otázka personálií, mezd a odměňování. Ty totiž tvoří více než 63 % nákladů nemocnice. „V současné době probíhají jednání s odborovou organizací o plošném navyšování mezd. Věřím, že už se blížíme k dohodě. Nová vedoucí personálního úseku má za úkol mj. i zajistit srovnání podmínek odměňování pro všechny zaměstnance. Rádi bychom, aby odměňování lékařů - manažerů bylo více motivační a spravedlivé, např. aby se více spolupodíleli na provozu a výsledcích hospodaření svěřeného oddělení, a tudíž i na výsledcích hospodaření celé nemocnice,“ doplňuje Ing. Ivana Urešová. Jako jeden z prvních kroků tak např. vyzvala vedoucí lékaře k vypracování návrhu úsporných opatření za svá oddělení či sdělení jakýchkoli dalších tipů, které zefektivní provoz.

Dalším tématem k řešení byla celková komunikace uvnitř společnosti. Zaměstnanci totiž mají výhrady k tomu, že se jim informace o dění v nemocnici dlouhodobě dostávají pouze v omezené míře, nebo ne včas. Managementem ON Náchod a.s. bylo tedy přislíbeno, že komunikace bude aktivnější, a to buď v rámci pravidelných primářských porad anebo opačně může kdokoliv přijít svoji problematiku konzultovat. „Navrhl jsem mimo pravidelné porady organizovat setkání primářů po skupinách oborů, kde budeme řešit operativně, co naše kolegy na odděleních pálí. Paní ombudsmanka Mgr. Dušková byla nově ustanovena jako osoba pro interní komunikaci, kterou chceme zintenzivnit, aby se veškeré informace dostaly ke všem zaměstnancům a včas. Budeme tedy hledat cesty, jak toto nastavit a rozhýbat,“ říká náměstek pro léčebnou péči MUDr. Pavel Svoboda. Zefektivnit se má ve všech holdingových nemocnicích také komunikace navenek. Například pro komunikaci s médii přebírají nemocnice možnost využívat společnou tiskovou mluvčí a její servis v podobě tiskových zpráv či konferencí anebo také převzaly novou směrnici, která má sjednotit a zefektivnit interní postup při vyřizování dotazů novinářů. Nemocnice měly dosud tato pravidla stanovena pouze obecně v pracovním řádu, či vůbec.

Tématu investic se na jednání ujal zástupce zřizovatele, tedy Královéhradeckého kraje, náměstek hejtmana Ing. Aleš Cabicar. Ten primářům sdělil současný stav dvou velkých investičních akcí, které jsou pro Náchod klíčové. „Mezi naše priority patří samozřejmě brzké zahájení modernizace nemocnice, která má začít v příštích týdnech. Stejně tak budu usilovat o dotažení výběrového řízení na pořízení magnetické rezonance, aby tento dosud chybějící a zcela jistě potřebný přístroj nemocnice co nejdříve získala,“ řekl k plánům Ing. Aleš Cabicar. Diskuze se otevřela také k záměru sjednocení nemocnic pod jedno IČ a možným úskalím, co se týká např. potřeby nových akreditací jednotlivých pracovišť, budoucího financování atd. „Jsem velmi rád, že přítomní primáři vyslechli současné problémy nemocnice, zapojili se aktivně do debaty o způsobech možného řešení situace a jsem také velmi vděčný za jejich projevenou ochotu vedení nemocnice býti v tomto nápomocni,“ řekl závěrem Ing. Aleš Cabicar.

autor: Tisková zpráva