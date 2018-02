Nová publikace zachycuje Moravskoslezský kraj jako atraktivní dynamický region

Slavnostního křtu se 15. února 2018 na stánku Moravskoslezského kraje zúčastnili její autoři, zástupci kraje a návštěvníci Olympijského festivalu. Kmotry knihy byli náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, radní kraje Radmila Vlčková, autor všech 113 fotografií Libor Sváček, Martin Hák z vydavatelství MCU a zlatý hokejista z Nagana David Moravec, který knize propůjčil své životní motto: „Běž si svou cestou a nikdy to nevzdávej.“

„Tato kniha by mohla být příjemnou procházkou po našem regionu. Doufám ale, že její vydařené fotografie spíše nalákají k aktivnímu poznávání, než jen pasivnímu listování. Návštěvnost Moravskoslezského kraje meziročně opět stoupla o více než 10%. A to je důkazem toho, že máme co nabídnout a čím zaujmout. Ať už jsou to akce, které tu pořádáme, nebo nejrůznější místa k navštívení,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

S fotografem Liborem Sváčkem snímky pro knihu upravovala Radmila Sváčková, autorem úvodního slova je Radovan Lipus, režisér a autor televizního projektu Šumná města.

„Tato publikace ukazuje, že Moravskoslezský kraj není jen o industriálu a technických zajímavostech. To je předsudek, který je potřeba uvést na pravou míru. Máme tu taky krásné hory, spoustu památek, zajímavých lidí, chutného jídla a nádhernou přírodu,“ řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že kraj chystá také kapesního průvodce knížky. Ten vyjde opět ve spolupráci s vydavatelstvím MCU a to ve druhé polovině února.

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Na Ukrajinu poputují i plyšáci Moravskoslezský kraj: Policisté se zaměřili na chování chodců a na reflexní prvky Moravskoslezský kraj má novou mapovou aplikaci o pivovarech Moravskoslezský kraj se představí na veletrhu ITF Slovakiatour 2018. Opět je jeho partnerem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva