Nový pořad TV Barrandov Tenký led Dany Morávkové

Silné životní příběhy, exkluzivní hosté a zkušená moderátorka – to je nový diskuzní pořad Tenký led Dany Morávkové, jenž startuje již v pátek 16. února ve 20.15 na televizi Barrandov. Další premiérové díly poběží každý pátek ve stejnou hodinu. Jak už samotný název napovídá, pořad se bude dotýkat spíše témat, o kterých se ve společnosti moc nemluví – například jak se žije na vozíku, jak se vyrovnat s tím, když má vaše dítě rakovinu, anebo jakou moc má bulvár.

„Moc bych si přála, aby to byl pořad hlavně lidský, aby pomáhal a abychom díky našim hostům byli hrdí na to, že jsme Češi, že jsme šikovní,“ říká herečka, která pořadem úplně žije a práce moderátorky ji baví. „Užívám si to, ale nejsem investigativní novinářka. Jsem prostě herečka, která se pasuje s rolí moderátorky. Těší mě, když se mi lidé otevřou, a zaplať pánbůh se mi otvírají. Strašně bych si přála, aby tento pocit měli i lidé doma u televizních obrazovek. Aby se dozvěděli něco, co se třeba nikde jinde nedozvědí.“

„Jsem velmi rád, že paní Morávková přijala moji nabídku. Naše televizní Skupina Barrandov s ní spolupracuje již dlouhodobě a divácky je velmi oblíbená. Navíc je to velká profesionálka, takže jsem přesvědčen, že i tento nový formát zaznamená u diváků velký úspěch,“ řekl generální ředitel Skupiny Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

Sledujte premiérový díl nového pořadu již v pátek 16. února ve 20.15.

autor: Tisková zpráva