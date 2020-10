O děti zaměstnanců FN Brno je postaráno

Vládní nařízení, které zaznělo v pondělí, zamíchalo stavem zaměstnanců FN Brno. V tomto případě jde o stovky pracovníků, kteří musí řešit problém, co se svými dětmi, které nenastoupí do škol.

reklama

Mnoho zaměstnanců vyřešilo situaci po svém, sto zaměstnanců zůstává na OČR, dalších 120 se vyjádřilo, že mají zájem umístit dítě do náhradních škol. Ty během krátké doby, včetně jejich chodu zajistil Jihomoravský kraj. „Jsou k dispozici školy, které se nejen postarají o děti zaměstnanců, co se týče hlídání, ale především bude pokračovat standardní výuka, což je pro rodiče a děti z tohoto pohledu nejdůležitější. Díky tomu budou moci být naše sestřičky, lékařky a další personál v nemocnici, tak abychom se byli schopni postarat o očekávaný nárůst pacientů,“ říká ředitel FN Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

Například staniční sestra z dětského popáleninového oddělení Denisa Paterová nebydlí v Brně, do práce dojíždí a možnost hlídání nemá. Aby její osmiletá dcera dojížděla sama do spádové školky v Brně, nevidí jako rozumné řešení: „Chodím na služby, začínáme už v 6 ráno, dcera by musela jezdit se mnou a vstávat před pátou hodinou, pak by tady čekala, než začne škola. Uděláme to stejně jako na jaře, že ji bude hlídat starší syn a já jak přijdu domů, dodělám úkoly a co je doma potřeba. Pokud to bude možné, určitě budu chodit do práce, na OČR bych šla jen v tom nejkrajnějším případě.“

Jihomoravský kraj vyčlenil po dobu nouzového stavu, pro děti zaměstnanců nemocnic a IZS 4 základní školy a jednu mateřskou školu. I přes to, že situaci v rodině někteří pracovníci FN Brno stále řeší, školy byly dětem už ve středu k dispozici. „Pro mě je to velká pomoc, já jsem lékařka na oddělení ARO, máme tady covidové pacinety, někteří kolegové jsou nemocní. Kdybych šla na OČR, tak by kolegové museli přebírat moje služby, navíc kdyby byla potřeba moje pomoc, tak bych nebyla k dispozici,“ říká lékařka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno MUDr. Jana Čerňanová.

V současné době využívá tří základních škol 66 dětí našich zaměstnanců, jedno dítě je v mateřské školce vyčleněné pro zaměstnance brněnských nemocnic. Počet ještě není konečný, školy reagují velmi flexibilně a dle dostupných informací mají zatím kapacitu pro další přihlašování dětí. Celkový počet hlídaných dětí samozřejmě bude každý den jiný dle potřeb rodičů a jejich obsazování do služeb.

Psali jsme: Sestra z urgentního příjmu: Ano, bojím se. Proč? Protože… FN Brno: Nedostatek zdravotních sester se po nových vládních opatřeních prohlubuje Drsná fotografie z nemocnice: Pacient na přístrojích. Brno, pondělí, 9:41 Mobilní elektrobus FN Brno bude odebírat stěry v Brně a v Jihomoravském kraji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.