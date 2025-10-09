PGRLF spouští kontinuální příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

10.10.2025 7:23 | Tisková zpráva

PGRLF otevře v 9 hodin 8. listopadu 2025 již 20. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec.

PGRLF spouští kontinuální příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec
Foto: pgrlf.cz
Popisek: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond - logo

Významnou změnou u tohoto programu je zjednodušení celého procesu podání žádosti, kdy žadatel vyplní požadované informace a přiloží nezbytné povinné přílohy pouze v jediné fázi podání.

Program je určen pro malé a střední zemědělské podniky, které se věnují zemědělské prvovýrobě, a umožňuje získat investiční úvěr v rozmezí 100 000 Kč až 10 000 000 Kč, přičemž minimální doba splatnosti činí 2 roky. PGRLF poskytuje v rámci tohoto programu i podporu formou snížení jistiny úvěru, přičemž výše podpory na snížení jistiny úvěru může činit max. 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru, zároveň však nemůže přesáhnout max. částku 400 000 Kč.

„Naší snahou je, aby zemědělci měli stabilní a předvídatelný přístup k investičním zdrojům. Právě proto oceňuji, že PGRLF poskytuje kontinuální příjem žádostí. Zemědělci tak totiž mohou plánovat své investice podle skutečné potřeby,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Cílem nových úprav programu IÚZ je, aby podpora PGRLF byla co nejdostupnější. Žadatel nyní nemusí procházet dvěma fázemi – podáním a pak doplňováním – ale učiní vše najednou a online přes zadost.pgrlf.cz. V jediné fázi tak vyplní kompletní formulář a přiloží potřebné dokumenty – celý proces je tak o mnoho jednodušší,“ doplnil předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Změna přináší žadatelům zejména úsporu času a větší předvídatelnost. Program díky kontinuálnímu příjmu není omezen pevně stanovenými termíny a kapacitami jednotlivých kol. Veškeré informace o programu Investiční úvěry Zemědělec a podmínkách podpory jsou k dispozici na webových stránkách PGRLF ZDE.

Zdroje:

https://www.pgrlf.cz

autor: Tisková zpráva

