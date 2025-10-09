MZV varuje před cestami do Pásma Gazy a jiných válečných oblastí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dlouhodobě varuje před cestami do Pásma Gazy a jiných válečných oblastí. Opakovaně zdůrazňujeme, že je nezbytné tato doporučení respektovat. Cestující, kteří je vědomě porušují, musí počítat s tím, že konzulární pomoc bude omezená, ne-li nemožná.

Česká občanka na palubě flotily se rozhodla tato doporučení ignorovat. Ministerstvo přesto v souladu se zákonnými požadavky a standardními konzulárními pravidly podniklo všechny nezbytné kroky. Po ověření informací o její přítomnosti český zastupitelský úřad v?Tel Avivu okamžitě kontaktoval izraelské orgány, provedl konzulární návštěvu, vysvětlil dostupné právní možnosti a poskytl základní asistenci. Odmítnutí podepsat deportační dokumenty ze strany české občanky následně prodloužilo proces opuštění z Izraele.

Zastupitelský úřad v Tel Avivu rovněž udržoval pravidelný kontakt s izraelskou stranou s cílem zajistit, aby bylo s českou občankou po dobu zadržení zacházeno v souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích. Ve spolupráci s partnery byl zajištěn bezpečný odjezd pozemní cestou přes Allenby Bridge do Jordánska a následná podpora ze strany zastupitelského úřadu České republiky v Ammánu.

V uplynulých dnech se objevily kampaně vyzývající k hromadnému zasílání e-mailů a telefonátů na ministerstvo v souvislosti s touto flotilou. Tento nápor dočasně omezil fungování komunikačních kanálů, které slouží českým občanům po celém světě k zajištění konzulární pomoci. Žádáme veřejnost, aby sledovala ověřené informace na webu MZV a využívala standardní kontaktní kanály.

Připomínáme, že organizátoři flotily odmítli nabídky několika států umožňující bezpečné vyložení pomoci v přístavech poblíž Pásma Gazy — nehledě na to, že objem dovážené humanitární pomoci byl, i ve světle zvolených rizik, velmi malý.

Chápeme, že cílem části účastníků byla i mediální pozornost. Aktivismus je v demokratické společnosti legitimní, ale při zvolení této cesty její účastníci vědomě a cíleně zatížili konzulární službu svých států, fungující v Izraeli už tak ve ztížených podmínkách, a ohrozili tak případné poskytnutí konzulární asistence jiným občanům. Humanitární pomoc má být poskytována bezpečně, koordinovaně a prostřednictvím dohodnutých humanitárních kanálů.

Česká diplomacie vnímá katastrofální humanitární situaci v regionu. Hamás může válku ukončit zítra, pokud propustí zbývající izraelská rukojmí, složí zbraně a vzdá se vlády v Gaze. Česko podporuje plán Spojených států s cílem na udržitelný klid zbraní, propuštění všech izraelských rukojmích, ochranu civilního obyvatelstva a zlepšení humanitárního přístupu v souladu s mezinárodním humanitárním právem.

