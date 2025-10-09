Obídek, rozhovor, pak už to nešlo. Mladá poslankyně ODS natočila den v práci. Nastal řev

Ve Sněmovně po letošních volbách zasedne rekordní počet mladých poslanců a poslankyň. Řada z nich je ve věku pod třicet let a do politiky vstupují s ambicí přinést generační obměnu. Před volbami mnozí slibovali, že budou prosazovat témata důležitá pro mladou generaci v Česku.
Do této kategorie patří Lucie Bartošová, která kandidovala za koalici SPOLU z pátého místa. Díky preferenčním hlasům se dostala do čela a stala se poslankyní za Liberecký kraj. Pětadvacetiletá rodačka ze severu Čech je zároveň jedinou poslankyní SPOLU z tohoto kraje.
Lucie Bartošová se rozhodla zveřejnit na sociální sítí X video, v němž zcela neformálně popisuje, jak vypadal její první poslanecký den. „Dneska jsem jela na svůj první velký den do Poslanecké sněmovny, protože i poslanci jsou normální lidi, tak jsem v Praze do Sněmovny přijela metrem,“ říká ve videu. Po cestě, jak dodává, ještě „zamávala kolegům ze Senátu“.
Za významnou součást svého „pracovního dne“ označuje rozhovor pro CNN Prima NEWS, který stihla dát před dveřmi Sněmovny.
Zdroj: X
Poté se věnovala svému běžnému programu. „Potkala jsem se s kamarádkou a kolegyní Dájou a spolu s poslankyní Renatou Zajíčkovou jsme dali společný oběd,“ dodává.
Ve druhé části videa, natáčené už z auta, Bartošová vysvětluje, že dál už „nešlo moc točit“. „Tak vám k tomu aspoň něco řeknu,“ dodává. „Měli jsme první zasedání poslaneckého klubu ODS, kde jsme zvolili jeho vedení. A musím říct, že jsem fakt nečekala, že i ve Sněmovně se dočkáme takového toho táborového kolečka. Ahoj, já jsem Lucka, já jsem z Frýdlantu, z Libereckého kraje,“ směje se na kameru nově zvolená poslankyně za ODS.
Následně už ukazuje, jak ze Sněmovny odchází, a dodává jen: „Sleduj moji poslaneckou cestu,“ v závěru minutového videa, které o samotné práci ve Sněmovně příliš nevypovídá.
„Trapné a nepředstavitelné,“ bouří se lidé na sítích
To, jak Lucie Bartošová svůj první pracovní den ve Sněmovně představila, vyvolává na sociálních sítích obrovské rozpaky. Komentáře pod videem jsou převážně kritické – lidé zpochybňují, zda právě takto má vypadat „svěží vítr“, který do politiky přinášejí nově zvolení mladí poslanci.
Podle počtu a charakteru reakcí pod jejím videem se ukazuje, že kritika přichází především ze strany starší generace. „Už podle komentářů je vidět, jak pro mladší cílovku je to fajn a naprosto běžná věc, zatímco pro starší publikum je takový vlog něco trapného a nepředstavitelného,“ uvedl jeden z diskutujících.
Další reagovali s ironií. „Doufám, že se nastupující poslanci budou věnovat práci minimálně tak jako svým sociálním sítím,“ poznamenal komentující.
Někteří byli otevřeně posměšní. „Job snů, že jo? Za státní peníze se válet ve Sněmovně,“ napsal další uživatel.
A v podobném duchu se nesly i další poznámky. „Tak tohle nám chybělo. Doufám, že se takhle natočíte i u mikrofonu ve Sněmovně, jak budete předkládat návrhy zákonů,“ stálo v jiném komentáři.
Kritiku sklidila Lucie Bartošová i za to, že své video nazvala „vlogísek“. Jeden z uživatelů reagoval slovy: „Vlogísek, já se poseru.“ Jiní jí doporučovali, aby příště zvolila serióznější označení.
Další komentující shrnula video následujícími slovy: „Dnešek byl teda o tom, že jste přijela sockou, pokecala s kámoškou, dala kafe, zasedala ve straně, kde jste zvolili, a jela domů. Nejsou to zbytečné informace?“
„Mě zajímá, kdy začnete makat a přestanete si všichni dělat videa na sociální sítě. To máte tolik času a už všechno zvládáte?“ ptal se uživatel poslankyně Bartošové.
Objevil se i ostřeji laděný komentář. „Lidé sotva dospělí budou rozhodovat o nás všech. To je prostě mazec. Čert vem všechny peníze, které za to dostanete, nebo poslanecký byt. Ale ty škody, které svým naivním hlasováním můžete udělat, jsou mnohem větší,“ napsal rozhořčený přispěvatel do diskuse.
Nově zvolená poslankyně za ODS Lucie Bartošová chce přiblížit politiku mladým lidem a ukázat, že i oni mohou měnit věci kolem sebe. Věří, že základem prosperující společnosti je moderní školství odpovídající 21. století, které povede mladou generaci k aktivnímu občanství. Zajímá se také o bezpečnost, zahraniční vztahy a rozvoj regionů.
Studuje politologii se zaměřením na zahraniční vztahy a bezpečnost a zároveň podniká v oblasti marketingu. Aktivně působí v Mladé ODS, kde se podílí na kampaních, akcích i programových projektech.
Je hrdou rodačkou z Frýdlantu, který považuje za svůj domov a místo, kde nachází klid a inspiraci. Na místní úrovni působí v komisi Rady města Frýdlant pro sociální věci a chce se dál zasazovat o rozvoj severu Čech.
autor: Natálie Brožovská