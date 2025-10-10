„Nesmí. Nesmí!“ Dominik Hašek se může zbláznit z Turka na zahraničí

Jdete k volbám?
Na Turka ostře uhodil. A vzal to přes Trumpa.
„Tento člověk dobrovolně letěl na inauguraci patologického lháře, podporovatele diktátorů a člověka, který roztáhl pro největšího zločince současného světa Putina rudý koberec. A dokonce ještě nyní amerického prezidenta obdivuje. Člověk s těmito hodnotami nesmí vést MZV ČR!“ vypálil na sociální síti X.
Tento člověk dobrovolně letěl na inauguraci patologického lháře, podporovatele diktátorů a člověka, který roztáhl pro největšího zločince současného světa Putina rudý koberec. A dokonce ještě nyní amerického prezidenta obdivuje. Člověk s těmito hodnotami nesmí vést MZV ČR! pic.twitter.com/RKULLb5rQo— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 9, 2025
A to nebylo zdaleka všechno
„Přesně tito lidé drží russko v jeho imperialistické válce nad vodou. Podílejí se svými postoji a výroky na eskalaci války, a tedy i kvůli nim i umírá více lidí. Pokud tento člověk stane v čele MZV, bude to zvýšené nebezpečí pro naši zemi a pro všechny naše občany. To se nesmí stát!,“ vmetl Turkovi, přičemž slovo Rusko napsal záměrně s malým r a dvěma s.
Hrůza! Tento člověk má být v čele MZV?! On před pár dny prohlásil, že Zelensky má na Krym zapomenout. Přesně tito lidé drží russko v jeho imperialistické válce nad vodou. Podílejí se svými postoji a výroky na eskalaci války a tedy i kvůli nim i umírá více lidí. ?? pic.twitter.com/83yzEDMXRC— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 8, 2025
Ve stejném duchu vystoupil proti Tomiu Okamurovi, který se hlásil o resort vnitra a nahlas říkal, že budou padat hlavy. Jako první měl padnout stávající policejní prezident Martin Vondrášek.
Andrej Babiš dal po Okamurově výroku najevo, že šéf SPD nemá pro svou stranu Ministerstvo vnitra jisté.
Hašek byl ještě ostřejší.
„Okamura je obdivovatel současného amerického prezidenta a i se tím chlubí. Zákony mu prostě vůbec ale vůbec nic neříkají. To už ukázal vícekrát a toto je jen další příklad. Ten člověk je pro demokracii velmi nebezpečný,“ poznamenal na konto Okamurových snah o odvolání policejního prezidenta.
Tomio Okamura
Okamura je obdivovatel současného amerického prezidenta a i se tím chlubí. Zákony mu prostě vůbec ale vůbec nic neříkají. To už ukázal vícekrát a toto je jen další příklad. Ten člověk je pro demokracii velmi nebezpečný. https://t.co/rsi0yCudbh— Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 8, 2025
autor: Miloš Polák