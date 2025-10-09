Úřad vlády: Akční plán rozvoje cestovního ruchu na roky 2026-2027

Vláda schválila akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR 2021–2030 na roky 2026–2027. Materiál Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) představuje klíčový krátkodobý strategický dokument, který pokračuje v podpoře udržitelného rozvoje cestovního ruchu (CR), obnově jeho ekosystému a posílení konkurenceschopnosti Česka jako turistické destinace.
Akční plán pro roky 2026-2027 navazuje na předchozí období 2024–2025. Zároveň zohledňuje přetrvávající dopady pandemie covid-19 i současné geopolitické a bezpečnostní situace, které stále představují významné výzvy pro celé odvětví. Na přípravě akčního plánu se podíleli zástupci odborné veřejnosti, krajů, profesních organizací i agentury CzechTourism.
„Schválený akční plán potvrzuje náš dlouhodobý závazek vůči odvětví cestovního ruchu. Zaměřuje se na systematické řízení, posílení postavení našich destinací a využití dat pro efektivní rozhodování, což je základem jeho další konkurenceschopnosti. Klíčová je také podpora rozvoje lidských zdrojů a stabilita financování agentury CzechTourism a podpůrných programů. Tím zajistíme, že Česko bude atraktivní a udržitelnou destinací pro návštěvníky z domova i ze zahraničí,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
Akční plán předpokládá pozitivní vliv na podnikatelské prostředí a počítá se zvyšováním přístupnosti cestovního ruchu pro různé cílové skupiny. Zahrnuje 5 hlavních opatření rozdělených do 11 aktivit a 23 dílčích aktivit.
Klíčová opatření akčního plánu CR 2026-2027
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
1. Rozvoj mezioborové, meziresortní a mezinárodní spolupráce
Zahrnuje např. podporu nových leteckých spojení, aktivnější zapojení Česka do pracovních skupin EU a OECD pro CR nebo obnovení činnosti Meziresortní koordinační komise pro CR.
2. Rozvoj systému organizace CR
Patří sem např. posílení systému řízení v CR včetně infrastruktury a podnikatelského prostředí. Aktivity zahrnují úpravu Kategorizace DMO (organizace destinačního managementu), zajištění stabilního nástroje podpory CR (včetně pokračování programů jako Oživení CR a Podpora DMO) a zajištění stabilního rozpočtu pro agenturu CzechTourism. Důraz se klade i na vícezdrojové financování.
3. Data a podpora rozhodování
Opatření zahrnuje kontinuální zabezpečení zdrojů dat pro tvorbu turistického satelitního účtu (TSA), vytvoření rámcového plánu výzkumů (včetně marketingových výzkumů CzechTourism) a budování jednotné zahraniční image Česka.
4. Lidské zdroje
Pozornost se zaměřuje na vzdělávání a kvalifikaci v oboru. Plán podpoří zvýšení kvalifikace absolventů vybraných oborů CR a další vzdělávání stávajících pracovníků ve vybraných službách CR.
5. Marketingové aktivity
Opatření se zaměřují na rozvoj integrovaného marketingu destinací, podporu udržitelných forem CR, tvorbu jednotné prezentace/značky ČR a budování pozitivního PR. Nově je zařazena podpora tvorby národního produktu „Industriální, technický a architektonický cestovní ruch“. Aktivity podpoří domácí, příjezdový i kongresový CR.
Součástí schváleného materiálu je také vyhodnocení akčního plánu pro roky 2024–2025, které potvrzuje, dlouhodobý charakter většiny aktivit a jejich realizace. Předpokládaná roční alokace na aktivity spadající do působnosti MMR se odhaduje ve výši 1,209 miliardy korun.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva