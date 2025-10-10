Na Ukrajině začalo temno. Doslova

Ruská válka na Ukrajině trvá už přes 3,5 roku a Světová banka naznačila, že ukrajinská ekonomika na tom není dobře. Podle agentury Reuters je však v problémech i ekonomika Ruské federace. „Ruští průmysloví titáni propouštějí zaměstnance, protože válečná ekonomika stagnuje,“ napsala agentura Reuters. Dotčeny jsou železniční, stavebnictví, automobilový a těžební sektor.
Cemros, největší ruský výrobce cementu, přešel do konce roku na čtyřdenní pracovní týden, aby si udržel zaměstnance při prudkém poklesu ve stavebnictví a nárůstu dovozu cementu. „Toto je nezbytné protikrizové opatření,“ řekl mluvčí Cemrosu Sergej Koškin. „Cílem je udržet si všechny naše zaměstnance.“ Společnost má 13 000 zaměstnanců a 18 závodů po celém Rusku. To fakticky znamená, že sektor výroby cementu je v podobně hluboké krizi jako za časů covidu.
Odborová organizace Avtovazu, největšího ruského výrobce automobilů s přibližně 40 000 zaměstnanci, agentuře Reuters také potvrdila, že od 29. září zavedla čtyřdenní pracovní týden.
Ohrožených sektorů je víc. V sibiřské Kuzněcké pánvi, neboli Kuzbasu, kde se nacházejí jedny z největších ložisek uhlí na světě, místní úředníci v září uvedli, že 18 ze 151 podniků bylo uzavřeno. Alexandr Kotov, partner ruské poradenské agentury NEFT Research, agentuře Reuters řekl, že v první polovině roku 2025 bylo v tomto sektoru propuštěno 19 000 zaměstnanců.
Vladimir, horník v Kuzbasu, agentuře Reuters řekl, že mu byl snížen plat. „Jsem teď na vyšší pozici, ale vydělávám méně než dříve na pozici nižší,“ řekl horník, který odmítl uvést své celé jméno.
Varovná slova na adresu ruské ekonomiky pronášejí i tamní ekonomové. Prezident Vladimir Putin však jejich varování odmítá a zdůrazňuje, že vláda zpomaluje ekonomiku, aby udržela inflaci pod kontrolou – letos se očekává 6,8 %.
Podle ekonomů se společnosti potýkají s rostoucím seznamem problémů, od vysokých úrokových sazeb a silného rublu, klesající domácí poptávky, slabých exportních trhů v důsledku sankcí a levného čínského dovozu.
Pokud jde o jednání o míru, který by ulevil i ruskému průmyslu, server Kyiv Independent konstatoval, že v tuto chvíli jsou rozhovory o míru mrtvé.
V tuto chvíli Rusko buší do ukrajinské energetické infrastruktury. Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na účtu SMK Mapping na síti X upozornil, že „energetická infrastruktura Ukrajiny byla dnes v noci zasažena velmi silně. Bylo odpáleno mnoho raket typu Iskander, Kinžál a Kh-59. Hlášeny jsou rozsáhlé výpadky elektřiny“.
Informace o tvrdých úderech na ukrajinskou energetickou síť přicházejí i z dalších zdrojů. „Dnes večer bylo po celé Ukrajině zasaženo několik vodních a tepelných elektráren,“ napsal před pár hodinami další z analytiků.
Ukraine’s energy infrastructure is getting hit very hard tonight. Numerous Iskander, Kinzhal, and Kh-59 missiles have hit. Widespread power outages are reported.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) October 10, 2025
More details later.
Multiple HPPs and TPPs targeted across Ukraine tonight.— ayden (@squatsons) October 10, 2025
Power outages and scheduled blackouts are being put into place.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
