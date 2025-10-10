Na Ukrajině začalo temno. Doslova

10.10.2025 7:40 | Zprávy

Válka na Ukrajině trvá už přes 3,5 roku a na povrch prosakuje stále více zpráv, že ruská ekonomika na tom není dobře. Ale v tuto chvíli se nezdá, že by konec této války byl na dohled. Rusko před blížící se zimou útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. A daří se mu zasahovat cíle. Zasaženo bylo několik vodních i tepelných elektráren.

Na Ukrajině začalo temno. Doslova
Foto: Repro TASS
Popisek: Rakety Iskander

Ruská válka na Ukrajině trvá už přes 3,5 roku a Světová banka naznačila, že ukrajinská ekonomika na tom není dobře. Podle agentury Reuters je však v problémech i ekonomika Ruské federace. „Ruští průmysloví titáni propouštějí zaměstnance, protože válečná ekonomika stagnuje,“ napsala agentura Reuters. Dotčeny jsou železniční, stavebnictví, automobilový a těžební sektor.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
77%
12%
5%
hlasovalo: 8428 lidí
Agentura Reuters identifikovala šest společností v ruském těžebním a dopravním sektoru, z nichž mnohé jsou průmyslovými titány, které podle zdrojů z odvětví zkrátily svůj pracovní týden ve snaze snížit mzdové náklady, aniž by zvýšily nezaměstnanost.

Cemros, největší ruský výrobce cementu, přešel do konce roku na čtyřdenní pracovní týden, aby si udržel zaměstnance při prudkém poklesu ve stavebnictví a nárůstu dovozu cementu. „Toto je nezbytné protikrizové opatření,“ řekl mluvčí Cemrosu Sergej Koškin. „Cílem je udržet si všechny naše zaměstnance.“ Společnost má 13 000 zaměstnanců a 18 závodů po celém Rusku. To fakticky znamená, že sektor výroby cementu je v podobně hluboké krizi jako za časů covidu.

Odborová organizace Avtovazu, největšího ruského výrobce automobilů s přibližně 40 000 zaměstnanci, agentuře Reuters také potvrdila, že od 29. září zavedla čtyřdenní pracovní týden.

Ohrožených sektorů je víc. V sibiřské Kuzněcké pánvi, neboli Kuzbasu, kde se nacházejí jedny z největších ložisek uhlí na světě, místní úředníci v září uvedli, že 18 ze 151 podniků bylo uzavřeno. Alexandr Kotov, partner ruské poradenské agentury NEFT Research, agentuře Reuters řekl, že v první polovině roku 2025 bylo v tomto sektoru propuštěno 19 000 zaměstnanců.

Vladimir, horník v Kuzbasu, agentuře Reuters řekl, že mu byl snížen plat. „Jsem teď na vyšší pozici, ale vydělávám méně než dříve na pozici nižší,“ řekl horník, který odmítl uvést své celé jméno.

Varovná slova na adresu ruské ekonomiky pronášejí i tamní ekonomové. Prezident Vladimir Putin však jejich varování odmítá a zdůrazňuje, že vláda zpomaluje ekonomiku, aby udržela inflaci pod kontrolou – letos se očekává 6,8 %.

Podle ekonomů se společnosti potýkají s rostoucím seznamem problémů, od vysokých úrokových sazeb a silného rublu, klesající domácí poptávky, slabých exportních trhů v důsledku sankcí a levného čínského dovozu.

Pokud jde o jednání o míru, který by ulevil i ruskému průmyslu, server Kyiv Independent konstatoval, že v tuto chvíli jsou rozhovory o míru mrtvé.

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 17322 lidí
„Moskva se v tuto chvíli domnívá, že z pokračování v útocích na Ukrajinu získá více než z mírových rozhovorů, a přestože Kyjev s obnovením rozhovorů mnohokrát souhlasil, Ukrajina si nemůže dovolit přestat odolávat ruským útokům nebo dokonce ustoupit jakýmkoli ruským požadavkům jen kvůli ukončení nepřátelských akcí, které by se pravděpodobně ukázaly jako krátkodobé a možná i zcela bezvýznamné,“ upozornila Jenny Mathersová, lektorka mezinárodní politiky na britské Aberystwyth University.

V tuto chvíli Rusko buší do ukrajinské energetické infrastruktury. Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na účtu SMK Mapping na síti X upozornil, že „energetická infrastruktura Ukrajiny byla dnes v noci zasažena velmi silně. Bylo odpáleno mnoho raket typu Iskander, Kinžál a Kh-59. Hlášeny jsou rozsáhlé výpadky elektřiny“.

Informace o tvrdých úderech na ukrajinskou energetickou síť přicházejí i z dalších zdrojů. „Dnes večer bylo po celé Ukrajině zasaženo několik vodních a tepelných elektráren,“ napsal před pár hodinami další z analytiků.

 

Psali jsme:

Putin si pochvaluje postup: Na Ukrajině jde vše dobře
„Je za tím Rusko, ale nemůžeme to dokázat.“ Létají drony i miliardy
Trefili jsme rafinérie, radují se Ukrajinci. Jenže operátory dronů posílají na frontu
S tím Babiš nic neudělá, zaznělo ze Slovenska

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/russia-ukraine-peace-talks-are-dead-for-now-but-were-they-ever-alive/

https://twitter.com/AMK_Mapping_/status/1976476913104470165?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/squatsons/status/1976501684554826222?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/russias-industrial-titans-furlough-workers-its-war-economy-stalls-2025-10-09/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , energetika , průmysl , Rusko , Ukrajina , zahraničí , x , Reuters , válka na Ukrajině , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že obtíže ruské ekonomiky se budou dál prohlubovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Pár dotazů

Není vám trapné teď kritizovat politiku ANO, tedy hnutí s kterým jste ještě nedávno vládli? A opravdu si myslíte, že důchodový systém je nyní a hlavně do budoucna stabilizovaný, a že mzdy rostou dostatečně s ohledem na zvyšující se životní náklady a zvyšování cen?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Nesmí. Nesmí!“ Dominik Hašek se může zbláznit z Turka na zahraničí

8:50 „Nesmí. Nesmí!“ Dominik Hašek se může zbláznit z Turka na zahraničí

Čestný prezident Motoristů Filip Turek naznačuje, že by ve vládě Andreje Babiše mohl stanout v čele …