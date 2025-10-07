Novela zákona o SPÚ podpoří mladé zemědělce

07.10.2025

Upozornění Státního pozemkového úřadu k chybně interpretovaným informacím

Novela zákona o SPÚ podpoří mladé zemědělce
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad

Novela zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, přináší změnu ve prospěch mladých zemědělců. Od 1. ledna 2026 jim vznikne přednostní právo na pacht pozemků ve správě SPÚ. Cílem této legislativní úpravy je usnadnit mladým zemědělcům přístup k zemědělské půdě a tím podpořit generační obměnu v sektoru. Státní pozemkový úřad (SPÚ) zároveň upozorňuje, že stále probíhají konzultace s Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Jakmile bude vše vyjasněno, připraví pro žadatele podrobný postup a zveřejní je na webových stránkách úřadu.

S účinností od 1. října 2025 vstupuje v platnost novela zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Nově vložený § 4a, který upravuje přednostní právo mladých zemědělců na pacht pozemků v příslušnosti hospodaření SPÚ, nabývá účinnosti až od 1. ledna 2026.

Tato legislativní změna má za cíl podpořit mladé zemědělce při získávání zemědělské půdy do užívání. V praxi to znamená, že pokud po 1. 1. 2026 obdrží SPÚ žádost od mladého zemědělce, který splňuje podmínky pro doplňkovou podporu příjmu dle § 26 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 83/2023 Sb., a žádá o pacht pozemku, který není aktuálně propachtován nebo je propachtován na dobu neurčitou po dobu nejméně 10 let, SPÚ vyhlásí veřejnou výzvu k nabídce pachtu tohoto pozemku.

Podmínky výzvy budou odpovídat ustanovení § 4a odst. 3 zákona o SPÚ. V případě více zájemců uspořádá SPÚ veřejnou nabídku a dle jejího výsledku uzavře pachtovní smlouvu s tím uchazečem, který nabídne nejvyšší pachtovné. SPÚ přitom musí ukončit stávající pacht, pokud je to právně možné a nedojde k porušení podmínek poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci.

SPÚ upozorňuje, že debaty o nové úpravě nejsou ukončeny. „V současnosti probíhá intenzivní diskuse nad přípravou interních předpisů. Jakmile budou všechny otázky zodpovězeny, SPÚ zveřejní podrobný postup realizace přednostního práva na svých webových stránkách.“ uvedla tisková mluvčí SPÚ Petra Kazdová.

Dodává zároveň, že žádosti podané před 1. 1. 2026 budou posuzovány standardním způsobem dle platné legislativy – tzn. nikoliv jako žádost mladého zemědělce podle novely zákona.

