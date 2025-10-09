Ministerstvo vnitra: Od neděle začne v EU fungovat nový Systém vstupu/výstupu (EES)

09.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

Systém vstupu/výstupu tzv. Entry/Exit System (EES) je určen pro občany třetích zemí, cestujících do EU za účelem krátkodobého pobytu.

Ministerstvo vnitra: Od neděle začne v EU fungovat nový Systém vstupu/výstupu (EES)
Nový systém nahradí dosavadní praxi ručního razítkování pasů a přinese digitalizaci hraniční kontroly. Systém bude zaveden na vnějších schengenských hranicích, v České republice tedy pouze na mezinárodních letištích. Systém vstupu/výstupu (EES) zahájí provoz v neděli 12. října 2025 v 16:00 hodin.

Systém zejména zefektivní hraniční kontroly a nahradí manuální razítkování cestovních dokladů u cestujících ze třetích zemí přijíždějících do EU na krátkodobý pobyt. Dotkne se jak držitelů krátkodobých víz, tak osob cestujících bez vízové povinnosti. V následujících šesti měsících se bude systém zavádět postupně ve 29 evropských zemí, od 10. dubna 2026 bude plně funkční na všech vnějších hraničních přechodech.

„Systém představuje významný krok k modernizaci a zefektivnění našich hraničních kontrol a výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti na vnějších hranicích Evropské unie. Díky systému EES budeme mít přesnější přehled o pohybu osob, což nám umožní lépe čelit bezpečnostním hrozbám, odhalovat zneužívání vízového režimu a efektivněji chránit naše občany,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že systém bude rovněž automaticky sledovat povolenou délku pobytu cizinců v EU.

Systém EES bude při každém překročení vnější hranice EU a bez ohledu na účel návštěvy registrovat alfanumerické údaje o osobě, údaje z cestovního dokladu, biometrické údaje a datum a místo vstupu a výstupu. Při prvním překročení vnější hranice budou občanům třetích zemí odebrány biometrické údaje a budou požádáni o vyplnění krátkého dotazníku ohledně účelu a podmínek cesty.

V prvních měsících, kdy bude probíhat první registrace, tak může docházet ke zdržení při odbavení. Po počáteční registraci pak při překračování vnější hranice budou v následujících pěti letech ověřovány pouze dříve získané údaje, což zefektivní hraniční kontroly. Systém počítá s využitím i tzv. kiosků, instalovaných na mezinárodních letištích či na vnějších hraničních přechodech, což v dlouhodobém horizontu povede k pohodlnějšímu a rychlejšímu překročení hranic.

Ukrajinští uprchlíci

Co se týče ukrajinských uprchlíků a povinnosti registrovat se v systému EES, je nutné rozlišovat mezi těmi, kteří již jsou držiteli dočasné ochrany nebo jiného pobytového oprávnění, a těmi, kteří překračují vnější hranice EU poprvé. Zatímco na první zmíněnou skupinu se povinnost registrace v systému EES nevztahuje, pro druhou skupinu bude registrace povinná.

Členské státy budou mít nicméně povinnost vymazat údaje ze systému EES v případě, kdy se změní pobytový status u osoby, která přijela do EU za účelem krátkodobého pobytu. V případě ukrajinských uprchlíků tak po získání dočasné ochrany členský stát odstraní zaznamenané údaje ze systému EES.

Více informací o systému EES naleznete ZDE.

