„Zrušit.“ Konec trafik za miliony ve vládě. Na tom je shoda

Ministrem pro EU je politik hnutí STAN Martin Dvořák. Zdá se, že zároveň s ním a Fialovou vládou skončí i tato funkce. Andrej Babiš už dříve odmítl, že by vláda ministra pro evropské záležitosti potřebovala. Kabinet má šéfa diplomacie a navíc notnou část evropské agendy, možná dokonce její většinu, zastane premiér. Nemluvě o tom, že za končící vlády byl ministr Dvořák prakticky jen lobbistou za přijetí eura a zrušení práva veta, které členským státům zachovává zbytky národní suverenity v hlasování na půdě EU.
Minulé roky za vlády Petra Fialy se podle řady kritiků stala z postu zmocněnkyně pod Laurenčíkovou jakási vládní neziskovka a beranidlo různých progresivistických ideologií do státní správy, škol atd. Laurenčíková byla opakovaně terčem kritiky. Výrazně se kromě mnoha dalších oblastí angažovala v tlaku na soukromé knižní nakladatelství, aby nevydávalo knihu Nevratné poškození, které na základě řady osobních příběhů popisuje škody, které na mladých lidech páchá současná trans ideologie a módní tlak na změnu pohlaví.
Perlička na konec. Laurenčíková se kromě svého působení ve vládním úřadě angažovala v několika neziskovkách, které od státu podle serveru Hlídač státu inkasovaly dotace v souhrnné hodnotě přesahující 500 milionů korun.
Je navíc otázka, jaký reálný vliv na situaci lidských práv v Česku funkce vládního zmocněnce má a zda nejde o jakýsi povinný pomník, který stojí daňové poplatníky miliony ročně, ale nic nezmůže. A jak známo, Andrej Babiš se bude důkladně zajímat o efektivitu všech vládních úřadů.
ParlamentníListy.cz se zeptaly nových či znovuzvolených poslanců, jak vidí budoucnost těchto dvou postů, tedy ministra pro evropské záležitosti i zmocněnce pro lidská práva.
„Post ministra pro evropské záležitosti musí být zrušen. Nejen z finančních, ale i z praktických důvodů. Je to úplně zbytečná pozice. Zásadní záležitosti EU musí projednávat premiér v rámci Evropské rady, důležitou roli musí hrát ministr zahraničí a v jednotlivých oborových politikách pak v EU jednají příslušní ministři na gesčních radách EU. Obsazení pozice zmocněnce rady vlády pro lidská práva je určitě k diskusi a obecně platí, že by ji neměl zastávat jakýkoli aktivista, který je ostře politicky profilovaný např. progresivistickým směrem nebo má konflikt zájmů v tom smyslu, že preferuje pouze požadavky a nároky určitého typu nátlakových organizací. A tuto pozici by neměl zastávat nikdo, kdo se v minulosti podílel na omezování lidských práv a svobod,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Tomáš Doležal.
Jasný názor sdělil i senátor Zdeněk Hraba. „Už od samotného počátku bylo zřejmé, že Ministerstvo pro evropské záležitosti je zbytečné. Takže tuto instituci bych doporučoval zrušit, a to by znamenalo i zrušení postu náměstkyně, který zastává současná zmocněnkyně pro lidská práva. Pokud by se zmocněnec ale staral o to, co má, tedy lidská práva (třeba o zajištění skutečné svobody projevu), a nikoli o neobolševickou agendu a nebyl obsazen progresivistickou aktivistkou paní Laurenčíkovou, tak by nebyl důvod ho rušit,“ konstatoval.
Do ankety přispěla také senátorka za ODS Vladimíra Ludková. „Pozice zmocněnce pro lidská práva může být považována za zbytnou. V praxi šlo spíše o státem placeného aktivistu bez reálných pravomocí, ale také bez jakékoli odpovědnosti vůči voličům. Část politického spektra proto tuto funkci oprávněně kritizovala pro příliš aktivistický přístup, zejména kvůli obhajobě Istanbulské úmluvy, prosazování inkluze ve školách a výrazně angažovanému postoji k otázkám LGBTQ+. Samy o sobě to mohou být legitimní postoje, ale těžko obhajitelné jako agenda, kterou má financovat stát z peněz daňových poplatníků. A v případě druhé věci doplním, že ministr pro evropské záležitosti byl spíše koaličním ústupkem, který vyvolával více otázek a pozdvižených obočí než skutečných výsledků. Není ostatně náhoda, že zde vždy existovalo a nadále existuje Ministerstvo zahraničních věcí. A z napsaného vyplývá, že bych oba posty zrušila,“ řekla serveru ParlamentníListy.cz.
„Tyto trafiky včetně nově vytvořených nesmyslných ministerstev by určitě měly skončit a paní Laurenčíková už napáchala dost škod. Čím dřív přestane škodit, tím lépe pro celou Českou republiku,“ sdělil redakci šéf Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová rovněž přispěla svým pohledem. „Jak ministr pro evropské záležitosti, tak zmocněnkyně pro lidská práva jsou uměle vytvořené pozice a měly by být ihned zrušeny. Koordinátor strategické komunikace se už raději nechal odvelet sám. Podle mne by měli všichni vrátit i plat. To je samozřejmě řečnická poznámka, protože chtít to po nich nejde... Ale ráda připomenu, že Istanbulskou úmluvu, což je právní ‚šílenost‘, kterou zrovna paní zmocněnkyně tlačila, zablokoval před branami České republiky naštěstí Senát, protože to bylo už i na něj moc. Z toho museli mít tehdy špatné spaní všichni tři. A poslední poznámku – redukce pozic by mohla být jistě odvážnější,“ řekla.
„Ministerstvo pro evropské záležitosti okamžitě zrušit. Všechny kompetence má Ministerstvo zahraničních věcí. Byl to uměle vytvořený úřad, který navíc zastával ministr, co byl úplně k ničemu. Pokud jde o úřad vládního zmocněnce pro lidská práva, nejraději bych ho samozřejmě také zrušil, ale přinejmenším by mělo dojít k výměně té osoby, protože co předvedla, je naprosto nehorázné a je to proti svobodě projevu a paradoxně proti lidským právům, které by měla hájit,“ je přesvědčen poslanec za SPD docent Miroslav Ševčík.
Pokud má podle senátorky Daniely Kovářové Ministerstvo pro záležitosti EU nadále existovat, v žádném případě v jeho čele nesmí stát člověk, který svou funkci chápe jako post velvyslance EU v ČR. „Měl by hájit české zájmy v Bruselu, a ne bruselské zájmy u nás, jak to činili ti dosavadní. Umím si představit, že by pod tento post byla dočasně převedena agenda boje s masovou migrací a ukončení Green Dealu. Post tzv. zmocněnkyně pro lidská práva je nesmyslný, což platí zejména dnes, kdy ho zastává naprosto extremistická progresivistická aktivistka,“ uvedla Kovářová.
autor: Radim Panenka
