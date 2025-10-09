Hospodářská komora ČR míří s podnikateli do Mongolska

09.10.2025 16:08 | Tisková zpráva

Podpořit expanzi českých firem na trh ve východní Asii jede podnikatelská delegace v čele s Hospodářskou komorou do Mongolska

Hospodářská komora ČR míří s podnikateli do Mongolska
Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Podpořit expanzi českých firem na perspektivní trh ve východní Asii a posílit obchodní vztahy v klíčových sektorech, jako jsou zdravotnický a farmaceutický průmysl, logistika, městská výstavba, cestovní ruch, věda a výzkum nebo čištění odpadních vod. S tímto cílem jede podnikatelská delegace v čele s Hospodářskou komorou České republiky do Mongolska, kde ve dnech 11.–18. října 2025 navštíví například hlavní město Ulánbátar a provincii Dornogobi.

Delegace, kterou povede viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský, je organizována ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru, Česko-mongolskou smíšenou obchodní komorou, a za aktivní podpory velvyslance ČR v Mongolsku Jana Vytopila, který významně podporuje rozvoj bilaterální spolupráce.

„Mongolsko má výrazný rozvojový potenciál a české firmy tu navazují na dobré jméno z minulosti. Chceme otevřít nové příležitosti v oborech, jako jsou energetika, těžba, zemědělství nebo moderní technologie. Významným tématem bude také pracovní migrace,“ uvedl Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR a vedoucí delegace.

Program začíná v Ulánbátaru, kde se čeští podnikatelé zúčastní podnikatelského fóra ve spolupráci s Mongolskou hospodářskou komorou. Fórum slavnostně otevře místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Jitka Seitlová. Součástí programu jsou také oficiální jednání na Ministerstvu pro energetiku, těžbu a životní prostředí, konzultace se zástupci českého zastupitelského úřadu a další bilaterální schůzky. V plánu je i setkání s mongolsko-českou parlamentní skupinou a českými senátory.

„Česká republika více než 75 let udržuje diplomatické vztahy s Mongolskem. V Mongolsku mají české aktivity dobrou pověst. Přestože nás dělí tisíce kilometrů, tak velmi oceňuji snahu českých firem navázat nové obchodní příležitosti v energetice, průmyslu a dalších klíčových oblastech. Pevně věřím, že máme co nabídnout a že mongolská strana má zájem o prohloubení spolupráce. Proto jsem ráda, že jako představitelka senátní delegace mám možnost podpořit české projekty, " doplňuje předsedkyně Senátu Jitka Seitlová.

Druhá část cesty povede do provincie Dornogobi, konkrétně do města Sainšand, kde podnikatelé absolvují regionální podnikatelské fórum a jednání s místními partnery i zástupci regionální správy. Proběhne rovněž přijetí u guvernéra provincie.

Mongolské firmy a instituce projevily zájem o navázání spolupráce zejména v těchto oblastech:

  • energetika a těžba
  • infrastruktura a stavebnictví
  • zemědělské technologie
  • životní prostředí
  • potravinářský průmysl
  • letectví a výstavba letišť
  • zdravotnictví a vzdělávání
  • architektura, logistika, cestovní ruch
  • lesnictví a veterinární péče

Jedním z významných bodů jednání bude i pracovní migrace, která představuje důležité téma pro obě země.

Vztahy s tradicí i budoucností

Letošní podnikatelská mise se koná v roce, kdy si připomínáme 75 let diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Mongolskem, během níž si Česká republika vybudovala v Mongolsku silnou reputaci v řadě technických, průmyslových a vzdělávacích oblastí. K jejich dalšímu rozvoji významně přispívá také mongolský velvyslanec v ČR J.E. pan Gansukh Gansukhbaatar, jehož aktivní podpora a vstřícný přístup otevírají prostor pro nová partnerství a spolupráci.

