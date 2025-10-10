Rajchl (PRO): A už to všechno leze pomalu ven!

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupci ve vládní koalici

Rajchl (PRO): A už to všechno leze pomalu ven!
Fiala se angažoval v IKEM, aby si ODS sáhla na penězovody ve zdravotnictví, Uhlíř byl Evičkou Zametačkou odejit těsně před schůzkou se Stanjurou a jediný, kdo tady pracoval pro cizí služby, byl jeden z blízkých poradců Petra Fialy.

Jen se ptám - proč až týden po volbách? Kdo měl zájem na tom tato fakta ututlat? Nebo se někdo bál mluvit, dokud nebylo jasno, že pětikoalice už u moci nebude?

V jaké to žijeme demokracii, když i novináři najdou odvahu zveřejňovat nepohodlné informace, až když je jasné, že jim za to nebude hrozit žádný postih?

A jak by volby dopadly, kdybychom všechny tyto informace znali před týdnem?

Buď jak buď, jedno je v tuto chvíli jasné. Vláda Petra Fialy byla prolezlá korupcí od hlavy až k patě. A mě nyní mnohem víc než to, kdo bude policejním prezidentem, zajímá otázka, zda za tím jako obvykle pouze uděláme tlustou čáru, anebo konečně vyvodíme vůči těmto zločincům odpovědnost a vrátíme lidem víru v to, že zákon v naší zemi platí skutečně pro všechny stejně.

Já jsem pro tu druhou variantu. Nechť máme ve vládě ministra vnitra, jenž uvolní policii ruce, aby konečně mohla začít konat.

Padni komu padni.

