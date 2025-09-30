Rumunský volební scénář. Co jsme slyšeli kolem „falešných ruských účtů“

I přesto, že Ústavní soud zklamal naděje některých příznivců současné vládní koalice a konstatoval, že kandidátky hnutí SPD a STAČILO! nejsou skrytými koalicemi, obavy z možných zásahů do demokratického volebního procesu zcela neopadly. Objevila se totiž snaha ukázat na Rusko a jeho údajné ovlivňování českých voleb.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Média, která jsou částí veřejnosti označována jako provládní, rozehrála pár dnů před volbami příběh o pokusu ovlivňování nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny. Nápadně to připomíná scénář v Rumunsku před prezidentskými volbami, kde byl vlivem toho nakonec vyřazen populární kandidát Calin Georgescu.
Soud nejpopulárnějšího uchazeče o nejvyšší úřad v zemi vyřadil na základě informací tamních zpravodajských služeb. Ty tvrdily, že ve prospěch Georgesca vystupuje masivní množství falešných účtů na sociální síti TikTok, které měly být řízeny z Ruské federace. Ukázalo se nakonec, že za podvodem s falešnými účty mohly mít prsty samotné rumunské orgány ve spolupráci s odpůrci Georgesca.
Podobně v českém případě se hovoří o podivných účtech na TikToku. Objevila se dokonce tvrzení, že věc již vyšetřují orgány státu včetně zpravodajských služeb. BIS prý upozorňuje i na účty na síti Telegram, které mají být rovněž řízeny z Moskvy. Zároveň se v menších internetových médiích, píšících dlouhodobě proti současným opozičním stranám, objevují výzvy k podání stížností na volby s cílem, aby celé volby byly Nejvyšším správním soudem zrušeny.
„Z Rumunska víme, že to nemusí být tak, jak je to prezentováno. Nemusí za těmi účty stát ani Kateřina Konečná, ani temné ruské síly, ale mohou si to vyrobit sami lidé, kteří sami nechtějí, aby se hnutí STAČILO! dostalo do sněmovny. Klidně to může být čistě účelová věc a je smutné, že některé politické síly vynakládají takovou snahu, aby STAČILO! nezasedlo v Poslanecké sněmovně,“ říká pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš.
I kdyby za tím skutečně stálo Rusko, nevěří tomu, že by tiktokové účty mohly reálně s výsledkem voleb zamíchat. „Měli bychom se více zaměřovat na věcné problémy naší země. Mimochodem strana Volt, o které se hovoří, že je financovaná z Bruselu, to není zahraniční vměšování do voleb v České republice? A zatím jsem neslyšel názor, že bychom kvůli tomu měli rušit volby,“ podotýká.
„Trošku se bojím, abychom pro samé honění špiónů neztratili ze zřetele skutečnou demokracii a rozhodnutí občanů, na které takové nesmysly nefungují. Údajná kampaň na TikToku na to nebude mít vliv, má to velmi omezené publikum a rozhodně se nejedná o nějaký zásah, který by zásadním způsobem měl jakkoli ovlivňovat volby, to považuji za vyloučené,“ dodal pro ParlamentníListy.cz docent Lukáš Valeš.
Informace ve veřejném prostoru, že se věci věnují české tajné služby, může podle důvěryhodných zdrojů serveru ParlamentníListy.cz z této komunity znamenat následující:
„Nese to znaky domácí zpravodajské operace. Vytvořit problém, jeho autorství připsat cizí moci, zmapovat to a zařídit únik do médií spolu s informacemi, že to může ovlivnit volby a naoko to vyšetřovat. Tuto variantu nelze vyloučit. Představa, že bychom Rusko zajímali natolik, aby se věnovalo takto chabému pokusu zde ovlivnit výsledek voleb, je spíše směšná. A pokud by tomu tak opravdu bylo, svědčilo by to spíše o neschopnosti této mocnosti, protože představa, že pár set účtů na síti TikTok může jakkoli zamíchat volebním výsledkem, je vskutku nesmyslná,“ uvádí zdroj redakce.
Pokud by se jednalo o zpravodajskou operaci, zajímalo nás, zda by se mohlo jednat o přípravu na budoucí pokus zasáhnout do volebního výsledku soudně po jejich konání. „Teoreticky ano, ale že by reálně soudy v České republice zrušily volby, to nepovažuji za pravděpodobné. Může to být klidně i další dílek do předvolebního strašení,“ dodává zdroj z bezpečnostních složek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka