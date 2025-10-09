Rakušanův tým rozprášit. STOP Ukrajině. Rajchlův drsný plán pro první dny

Pane poslanče, kde vidíte v obecné rovině priority budoucí vlády?
Zastavení největších šíleností, které se na nás řítí z Evropské unie, to znamená systém emisních povolenek EU ETS 2, migrační pakt, jakékoli snahy o zrušení práva veta či přijetí eura. Nic z těchto věcí nemůžeme v žádném případě akceptovat, a to nejen proto, že by znamenaly zásadní omezení suverenity České republiky. Druhá věc se týká zlevnění energií pro naše občany. Je naprosto klíčové, abychom dokázali snížit vstupy cen za elektřinu a plyn. Uleví to nejen rodinným rozpočtům, ale sníží to inflační tlak a zároveň to obrovsky pomůže našim podnikatelům a průmyslu. Průmyslové obory jsou se současnými cenami elektřiny a plynu fakticky nekonkurenceschopné. V tomhle vidím naprostou prioritu.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Jde také o oblast přístupu k podpoře Ukrajiny i ukrajinským migrantům na území naší země. Není možné pokračovat v tom, aby se tady vytvářela sorta privilegovaných lidí, kteří mají rychlejší přístup ke zdravotnictví, ke školství, sociálním dávkám a policie se proti nim bojí zasazovat. Stejně tak není namístě v tuhle chvíli jakkoli diskutovat o tom, že bychom měli dávat pět procent HDP na obranu. Mám značný problém i s muniční iniciativou, jelikož se jedná o naprosto nehorázné plýtvání s finančními prostředky našich občanů. Nejde tady o Ukrajinu, ale o to, že se nakupují předražené věci, které nepřinášejí vůbec žádný efekt a stojí obrovské prostředky z našich daní. My potřebujeme tyto prostředky investovat jinde.
Cítíte ve věci politiky vůči Ukrajině i Ukrajinců u nás shodu s hnutím ANO a Motoristy? Bude vůle najít stejné řešení tak, jak jste ho nastínil?
Pevně v to doufám. Zatím jsem zaznamenal, že na většině těchto bodů by měla být shoda. Jediné, co jsem zachytil, bylo, že Andrej Babiš komentoval muniční iniciativu, že se na ni bude chtít podívat a zrevidovat ji, takže si počkám na další přístup. Podle mého názoru ale není možné pokračovat v tomhle bezuzdném rozhazování peněz na zbraně, které končí kdyby na Ukrajině, ale ony končí velmi často mimo Ukrajinu, která je přeprodává dál na černém trhu. Potvrdil to i představitel státu Mali na Valném shromáždění OSN, který fakticky žádal o zastavení vyzbrojování Ukrajiny, protože Ukrajinci velmi často zbraně včetně dronů posílají dál do Afriky různým teroristickým organizacím. Ani trošku se mi nelíbí, abychom z našich peněz financovali teroristické skupiny v Africe. Věřím, že na většině těch věcí shoda panuje. Uvidím, jak to bude s muniční iniciativou, ale sám za sebe s ní mám velký problém.
Co se týče agendy Ministerstva vnitra, je zde hodně věcí, které byly uplynulé čtyři roky výrazně kritizovány. Co všechno bude potřeba v tomto resortu napravit?
Na prvním místě je potřeba Ministerstvo vnitra odpolitizovat. Stalo se silovým ministerstvem boje proti opozici. Každý soudný člověk to za poslední čtyři roky musel vnímat. Tým KRIT musí být samozřejmě rozprášen první minutu, kdy tam nový ministr usedne. Byl to tým, který monitoroval projevy na sociálních sítích u lidí, kteří byli názorově na opoziční straně, a rozesílal trestní oznámení, aby nositele těchto názorů kriminalizoval. To je naprosto neakceptovatelné, tento tým musí skončit.
Není to jen o policii, je potřeba dát dohromady Českou poštu, která je po řádění ministra Rakušana v totálním rozkladu. To je naprostá tragédie. Dále je potřeba pomoci hasičům a běžným policistům. Dochází k exodu řadových policistů. Lidé ve velkém odcházejí a číselně to není vidět jen proto, že se civilní zaměstnanci policie převedli pod kolonku policistů. V realitě ale ti nejlepší a nejzkušenější policisté ve velkém odcházejí. Za každou cenu je nutné tenhle proces zastavit.
V neposlední řadě je možné provést obrovské úspory pro státní rozpočet, protože se na ministerstvu prováděly například předražené IT zakázky. Je možné zavést třeba centrální zadávání atd. Jde o spoustu věcí, které mohou přinést úsporu v řádech miliard korun pro státní rozpočet. Priorit je celá řada a záleží na tom, kdo vnitro obsadí. Musí jít o člověka, který bude schopen tyto věci realizovat a mít politickou odvahu dělat razantní změny.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
A týká se to i pozice policejního prezidenta?
Téma policejního prezidenta pro mě není nijak zásadní. Pro mě je důležité, aby Ministerstvo vnitra začalo fungovat tak, jak má, aby policisté měli rozvázané ruce a mohli stíhat věci podle principu padni komu padni. Dále abychom zkonsolidovali poštu, vytvořili lepší podmínky pro policisty, hasiče a celý IZS a ušetřili státnímu rozpočtu peníze, k jejichž plýtvání na předražené zakázky tam dochází.
Za dosluhujícího ministra Rakušana panovaly obavy, že kauza Dozimetr nemusí být vyšetřena ve všech svých detailech. Bude k tomu po výměně v resortu vnitra podle vás příležitost? Aby policisté necítili žádný tlak.
Rozhodně. Vezměte si, že když tu byla kauza Čapí hnízdo, je díky pozici předsedy vlády ve střetu zájmů a může nepřímo ovlivňovat celou kauzu. O pár let později tady máme Dozimetr a člověk, kterého se to naprosto jednoznačně týká, je ministrem vnitra. To je daleko větší vliv, přesto najednou pětikoalice říká, že zde problém nevidí. Já ho vidím naprosto zásadně a jsem přesvědčen, že Vít Rakušan dělal všechno pro to, aby tyto kauzy zůstaly pod kobercem.
Dám jedno srovnání. Matej Augustín, jeden ze spolupracujících obviněných v rámci akce Dozimetr, vypověděl v rámci svého výslechu, že celá skupina kolem Redla požadovala úplatek pět milionů korun a vzkaz měl vyřídit bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák a jenom na základě tohoto svědectví byl Dvořák obviněn. Považuji to za velmi dubiosní, protože tam není žádný jiný důkaz, pokud vím. Do toho máme několik svědeckých výpovědí, které se navzájem potvrzují, že určitá procenta ze zakázek šla hnutí STAN a Michal Redl byl v podstatě akcionářem hnutí STAN a řídil ho, že STAN byl vytvořen jako politické krytí a potřebovali na pozici ministra vnitra dosadit svého člověka, aby měli klid na práci. Tohle všechno máme dnes v protokolech zaznamenáno od několika lidí a trestní stíhání nebylo zahájeno.
STAN a TOP 09 jsou několikrát zmiňovány, že profitovaly přímo procentuálně ze zakázek. Nešlo o jednorázové, ale o systémové procentuální úplatky ze zakázek, které směřovaly těmto dvěma stranám. Nechápu, proč v tomhle směru trestní stíhání dávno nezačalo. Z pozice ministra vnitra by vůči tomu ale neměl vycházet žádný politický tlak, je to přesně obráceně. Politický tlak musí být odstraněn, aby policie mohla tu kauzu řešit na základě principu padni komu padni. Pevně doufám, že politické krytí teď naprosto odpadne.
JUDr. Jindřich Rajchl
Nemluvě o bitcoinové aféře…
Ano. Není možné, aby tady proběhla kauza Dozimetr, kauza bitcoiny a nestalo se nic. Po Blažkovi přišla paní Decroix, která tvrdila, že bude maximálně transparentní a bude se snažit všechny dokumenty odtajnit, zveřejnit, abychom věděli, k čemu všemu došlo. Nominovala si bývalého ústavního soudce pana Davida Uhlíře coby znalce a řekla, že provede interní a externí audit a oba zveřejní. Podle původního tvrzení paní Decroix jsme měli vidět zprávu pana Uhlíře, měli jsme vidět interní audit a měli jsme vidět externí audit. Jaká je realita? Pan Uhlíř žádnou zprávu nezpracoval. Zřejmě proto, že tam chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury a paní Decroix mu to zakázala. Dále nám řekla, že by ta zpráva byla zbytečná, protože by pouze duplikovala interní a externí audit a zveřejněním těchto auditů není třeba vypracovávat a zveřejňovat tu Uhlířovu zprávu. Finále je takové, že nezveřejnila ani interní a externí audit, takže nevíme vůbec nic. Bitcoinová kauza byla dokonale zametená pod koberec, je tady obrovská škoda na účtu státu, kterou zaplatili daňoví poplatníci, a nikdo za to nenese odpovědnost!
Ministr Blažek sice odstoupil, ale to je primární krok, který měl být následován mnoha dalšími kroky včetně vyvození odpovědnosti vůči Zbyňku Stanjurovi, který byl člověkem, jenž z pozice ministra financí umožnil, že elektronické aukce pokračovaly do 27. května. A to už v březnu všichni věděli, že ty bitcoiny jsou problematické, a FAÚ je zajistil a podal na to trestní oznámení. Jestliže ministr financí nebyl schopen ty aukce zastavit, škoda 44 milionů jde jednoznačně za ním. Není vůbec o čem pochybovat. Je potřeba se k těmto věcem po sestavení vlády vrátit. Není možné, aby někdo způsobil škodu minimálně 44 milionů, což je jednoznačně průkazné a nestalo se vůbec nic.
