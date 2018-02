Pardubický kraj: Děti z mateřských škol si vyzkoušely práci cestářů

Den otevřených dveří pro děti z mateřských škol, zvaný „Mladí cestáři“, navštívilo na čtyři sta dětí z Chrudimi a okolí. Silničáři jim ukázali techniku zimní údržby, zásahová vozidla a další techniku, kterou pro svou práci potřebují. S dětmi, ale i zaměstnanci se potkal také náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš, pro kterého to bylo první setkání s mladými cestáři. „Vzpomněl jsem si na to, že skoro každý kluk chce jezdit s velkým autem, já nebyl jiný. Určitě je to pro děti velký zážitek, posadit se za volat a třeba i pustit majáky. Věřím tomu, že své nadšení vylíčí doma i tátovi. A doufám, že alespoň některým to nadšení vydrží a jednou z nich budou cestáři,“ komentoval akci náměstek hejtmana Michal Kortyš. Ten ale nepřijel jen za dětmi, diskutoval i se zaměstnanci krajské příspěvkové organizace. „Je pro mě důležité neztratit kontakt s praxí. V kanceláři za stolem potřebné informace nezjistím. To za prvé. A za druhé jsem chtěl osobně poděkovat cestářům, kteří především v posledních dnech tráví dny i noci za volanty sypačů, abychom my řidiči měli snadnější cestu do práce či domů,“ dodal Kortyš.

V rozlehlém areálu cestmistrovství silničáři vystavili radlice, šípové pluhy a zásahová vozidla, v opravárenské dílně pak různé nářadí včetně závěsného jeřábu. V jídelně děti mohly malovat obrázky s tématem zimní údržby, které si na cestmistrovství rádi vystavují. „Tato akce pro školky je tradiční, stejně jako prezentace našeho oboru a naší organizace žákům z 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují co dál. Spolu s technickými školami je chceme inspirovat ke studiu oborů, po jejichž absolvování by mohli najít své místo i u nás,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

V areálu cestmistrovství se během dopoledne vystřídalo na 400 dětí. „Jsme tu letos už potřetí. Jsme rádi, že taková akce je. Je to hlavně pro kluky, ale ani holky se tady nenudí. Máme tu holčičky, které jsou nadšené a říkají, že se jim to líbí. Děti mají málokdy příležitost prohlédnout si takto velkou techniku zblízka,“ řekla Eva Sotonová, učitelka z Mateřské školy Svatopluka Čecha v Chrudimi.

Psali jsme: Hejtman Netolický: Na menších obcích může být problém kandidátní listinu vůbec sestavit V Pardubickém kraji vznikla regionální Rada seniorů Pardubický kraj cílí na turisty z východního středomoří Pardubický kraj: Jak by mohl vypadat dopravní uzel Pardubice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva