Pardubický kraj: Domov pod hradem Žampach otevře dva nové domky v Letohradě

Dvanáct obyvatel z Domova pod hradem Žampach se během září přestěhuje do nového bydlení v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. Stavbu dvou domků v ulici U Biatlonu a U Obory realizoval Pardubický kraj v rámci projektu Transformace pobytových sociálních služeb s dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Poté, co jsme otvírali před pár lety domky ve Slatiňanech, postupně budujeme komunitní bydlení pro klienty sociálních služeb i v dalších místech kraje. Někde si také pronajímáme byty,“ říká radní Pavel Šotola a pokračuje: „Naším cílem je, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít v prostředí, které jim poskytne soukromí a pocit domova. A ze zkušeností už víme, že tím zásadně roste jejich kvalita života, obnovují své rodinné vazby a často to provází i zlepšení jejich zdravotního stavu,“ dodává Pavel Šotola.

Pro zdravotně postižené obyvatele jsou ve dvou dvojdomcích připraveny celkem čtyři samostatné domácnosti a také zázemí pro pracovníky, kteří jim zde budou zajišťovat nezbytnou pomoc a podporu v bydlení a denních aktivitách. Pro dvanáct vybraných klientů ze Žampachu představuje stěhování do domků v Letohradě velkou životní změnu, na kterou se dlouhodobě připravovali.

„Většina našich nových obyvatel Letohradu již má anebo bude mít své pravidelné pracovní uplatnění. To považujeme za nezbytnou součást jejich denních aktivit, které našim klientům zprostředkováváme nebo přímo zajišťujeme. Do Letohradu za tímto účelem přesouváme ze Žampachu také vedení služby chráněné bydlení, včetně zázemí pro sociální pracovníky. Moc nás těší a děkujeme Letohradu za to, jakým způsobem naše klienty přijímá,“ dodává k této informaci Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach.

Veřejnost bude mít příležitost se do nových domků podívat ve středu 11. září od 16 do 20 hodin, Součástí programu bude také prezentace sociálních služeb, seznámení s pracovníky a případně s klienty.

autor: komerční tisková zpráva