Pardubický kraj: Obce oficiálně podpořily nominaci krajiny hřebčína do UNESCO

Po projednání v samosprávách obcí své podpisy připojili Lenka Gothardová za Kladruby nad Labem, Michaela Matoušková za Řečany nad Labem, Irena Burešová za Přelouč, Josef Veselý za Selmice a Jaroslav Trubač za Semín.

„Deklarovaná podpora místních občanů a samospráv je pro nominaci velmi důležitá a jsem rád, že ji starostové a starostky Radě památky vloni v prosinci sami navrhli. Nyní ji připojíme ke třem tisícům stran nominační dokumentace v angličtině, kterou ještě musí podepsat ministři kultury a zemědělství, a která musí být do 31. ledna odpoledne doručena do centrály UNESCO v Paříži,“ řekl předseda Rady památky Roman Línek.

Pardubický kraj jako vstřícný krok pro místní obce nechal zpracovat rozvojovou studii, která bude hotová začátkem února letošního roku. Zabývá se všemi možnými nárazníkovým body, které mohou vznikat prudkým zvýšením návštěvnosti oblasti. „Studie se bude veřejně projednávat s občany a bude výchozím bodem pro další rozvoj infrastruktury, a to jak pro cestovní ruch, tak pro život v tomto regionu. Z ní budou vycházet další investice kraje, obcí, ale třeba i soukromníků,“ uvedl Línek a pokračoval: „V Radě památky se kloníme také k možnosti nechat vypracovat takzvaný Plán ochrany památkové zóny, který by mohl pro občany zjednodušit některá jednání s úřady v chráněném území, protože by už předem přesně vymezil potřebné mantinely. Snažíme se poučit i ze zkušeností českých oblastí, které v UNESCO jsou, a které jsme spolu se starosty navštívili.“

Všichni zúčastnění věří, že pozitiva možného zapsání vysoce překročí možná negativa a berou tuto šanci jako historickou prestižní záležitost. To, že starostové našli společnou řeč s hřebčínem, krajskou samosprávou i ministerstvy, přináší nové příležitosti pro rozvoj celého regionu a v neposlední řadě i pro zachování vzácného chovu koní.

autor: komerční tisková zpráva