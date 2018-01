Pardubický kraj: Turistický portál Východní Čechy získal v Brně 1. cenu

„Vynikající krajský turistický portál, přehledně a intuitivně uspořádaný, plnohodnotné jazykové mutace, maximum informací, které turista a host destinace potřebuje mít k dispozici,“ těmito slovy hodnotili porotci turistický portál Vychodni-Cechy.info, který do soutěže přihlásil Krajský úřad Pardubického kraje.

„Nová podoba portálu začala fungovat v polovině loňského roku. Snažíme se držet krok s dobou v informačních technologiích. Proto jsme sloučili verze pro počítače, tablety i chytré telefony do jedné moderní, na které se kromě jiného dá rychle vyhledat poptávaný objekt nebo akce. Portál má také geolokační funkci, která umožňuje vyhledávat objekty v aktuálním okolí uživatele,“ prozradil radní René Živný.

Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně aktualizován nejen informačními centry, ale i poskytovateli služeb cestovního ruchu. Je k dispozici v devíti jazykových mutacích, má integrovaný mapový portál a plánovač výletů i na více dní. Součástí je i velké množství aktualizovaných turistických programů, které jsou na webu uspořádány podle cílových skupin nebo tematického zaměření. Nechybí ani bohatá videogalerie včetně virtuálních prohlídek zajímavých turistických cílů.

„Z ceny na veletrhu máme velkou radost, potvrdila nám, že jdeme správnou cestou. A zvyšující se návštěvnost našeho turistického webu dokazuje, že se stává pro návštěvníky čím dál víc atraktivní,“ dodává René Živný.

Ostatní ocenění

V kategorii Nejlepší jednotná kampaň vyhrála kampaň „Baroko s kouzlem rozmanitosti“, kterou do soutěže přihlásila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. V kategorii Nejlepší turistický produkt si pomyslné zlato si v této kategorii odnesli zástupci Partnerství o.p.s. za cykloturistický fenomén Labská stezka. „Týden v hotelu Popper, aneb za Četníky do Luhačovic“, tak zní název produktu společnosti Lázně Luhačovice a.s., který byl vyhlášen vítězem kategorie Nejlepší lázeňský a wellness balíček. O vítězství v soutěžní kategorii Cestovní kancelář roku, do které bylo automaticky zařazeno všech zhruba tisíc cestovních kanceláří působících na českém trhu a disponujících platným pojištěním záruky pro případ úpadku, rozhodovala svými hlasy prostřednictvím speciální webové stránky široká veřejnost. Prvenství si v letošním jedenáctém ročníku odnáší cestovní kancelář Vítkovice Tours. Na závěr slavnostního předávání pořadatelé zařadili křest publikace Tvář venkova 2017, která je součástí edice Tvář venkova. Ta dokumentuje vynikající stavební činy, realizované na venkově a která obsahuje 8 svazků, vydaných v letech 2010–2017.

