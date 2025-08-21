Macinka: Jan Hrušínský mě baví. Čerpá veřejné peníze, dojde na něj

Uplatňují některá velká média vůči Motoristům kritičtější přístup než vůči jiným stranám? Podle Petra Macinky jsou Motoristé sobě terčem médií nejvíce ze všech. „Píše se o nás tak, že cokoli Motoristé udělají, je automaticky špatně. Když ve velkém horku rozdáváme lidem vodu, i to je špatně. Jako kdybychom dětem rozdávali před školou plutonium. Vnímáme to, a jak řekl Oto Klempíř, tyto volby jsou o Motoristech. Zda budeme, nebo nebudeme v příští Poslanecké sněmovně, hodně věcí změní,” říká Macinka ve studiu PL.
„Agresivní útoky na nás míří jak z vládní strany, tak z té opoziční. Jsme kritizováni ze všech stran a je to o tom, že pokud Motoristé budou v příští sněmovně, přinese to úplně jinou politickou atmosféru a jednoznačně to bude znamenat odchod vlády Petra Fialy do opozice. Mohlo by také dojít k zisku ústavní většiny dnešních opozičních stran, což by nahrávalo našemu návrhu změny Ústavy, který spočívá v jediné věci. Aby do Ústavy byla do článku 98 zapsána věta, že národní měnou je česká koruna. Zabrání to agresivním eurofilům vnutit nám euro,” uvádí s tím, že taková ústavní změna by mohla mít širokou podporu.
Vyjmenoval také několik resortů, úřadů či funkcí, které bude nutné po volbách škrtnout, zrušit či výrazně omezit. Na první místě jde podle jeho slov o post současného ministra pro evropské záležitosti. „Pan ministr Dvořák je nejzbytečnější ministr ze všech, který je jednom poslem z Bruselu. Nedělá nic jiného, než že prosazuje vůli svého bruselského vedení na území unijního protektorátu Česká republika. Jeho úřad bez náhrady zrušit okamžitě,“ pokračuje Macinka.
„Jde také například o úsporu v podobě neobsazení postu šéfa legislativní rady vlády speciálním členem vlády, neboť tento post může zastávat ministr spravedlnosti nebo premiér. Výrazné změny mají čekat Ministerstvo životního prostředí. Agenda tohoto ministerstva brutálně nabobtnala a uhnula od ochrany přírody jinam. Zhmotňují se tam všechny emisní povolenky a veškerá zelená evropská agenda. Bude nutné tento resort vyčistit od zelených aktivistů, kteří spolupracují s různými ekoteroristy a s jejich neziskovkami. Zástupci neziskovek už začali ječet, protože se bojí, že přijdou o své lehkoživkovství. Dostaneme-li možnost se do toho pustit, všechny politické neziskovky a další vyžírky to bude velmi bolet,” popsal šéf Motoristů.
„Dotační loudilové budou mít utrum. A jestliže je dnes zakázáno politickým stranám agitovat ve školách, tak i politickým neziskovkám zakážeme chodit do škol a mrzačit naše děti blábolením o 200 pohlavích, o genderové identitě atd. To za nás nebude,“ vysvětluje.
Vrátil se také k Janu Hrušínskému, kterému patří jedno z pražských divadel. Hrušínský si stěžoval, že ho Motoristé označili za dotačního loudila, a žádá omluvu. „O jeho dotacích už teď ví celá republika. Řekli jsme, že pro své divadlo čerpal desítky milionů korun dotací, a on nás v předžalobní výzvě žádá o omluvu a zaplacení odškodného. Takže zase loudil prachy. Dokonce napsal, abychom se omluvili za to, že jsme nepravdivě uvedli, že čerpal desítky milionů. To je ale lež. Z veřejných zdrojů si všichni mohli snadno ověřit, že jím čerpaná částka je ve výši desítek milionů korun. Načež dorazila druhá předžalobní výzva, kde už tu lživou větu umazal, ale požaduje víc peněz za údajně větší újmu kvůli tomu, že se to všechno dostalo do médií, kterým to ale poskytl on sám,“ říká Petr Macinka.
„Třeba na nás podá žalobu nebo zůstane 450. varování. Pan Hrušínský sice nečerpá vládní dotace, ale peníze například z pražského magistrátu nebo od městské části, což jsou rovněž veřejné peníze z kapes daňových poplatníků, takže to spíš bude otázka o rok později v pražských volbách. Nechci si z něho lacině dělat terč. Docela mě baví, když si terč dělá on z nás,” dodává Petr Macinka pro ParlamentníListy.cz.
Pusťte si celý rozhovor ve videu! Dozvíte se kromě jiného, jak Motoristé vnímají současné dění kolem Ukrajiny a mírové iniciativy Donalda Trumpa nebo o nulové roli Petra Fialy v celé věci.
autor: Radim Panenka