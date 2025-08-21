Rajchl (PRO): Škrtá, aby bylo dost peněz na F-35, Leopardy a Pandury

22.08.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke škrtání v rozpočtu.

Rajchl (PRO): Škrtá, aby bylo dost peněz na F-35, Leopardy a Pandury
Foto: XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Zbyněk Stanjura navrhuje rozpočet na rok 2026 se schodkem 280 miliard.

Současně ale hodlá škrtnout veškeré národní dotace pro sport, dobrovolné hasiče a výstavbu nových bytů.

To vše samozřejmě proto, aby bylo dost peněz na F-35, Leopardy a Pandury.

Je teď na nás, abychom si zvolili, jakou zemi chceme. Jestli zemi, která je po zuby ozbrojena proti neexistující hrozbě, nebo zemi, kde děti sportují, kde fungují dobrovolní hasiči nebo horská služba a kde se nestaví skladovací haly, nýbrž byty pro mladé rodiny.

Když nám dáte váš hlas, tak ten Stanjurův cár papíru hodíme okamžitě do koše a začneme nanovo.

Připravíme rozpočet pro život v míru a nikoliv ve válce. 

Na to vám dávám své slovo.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

Rajchl , PRO

autor: PV

