Tři Putinovy požadavky, tři NE z Ukrajiny. Prý by to byla kapitulace

Agentura Reuters přišla s exkluzivní informací a oznámila, že zná tři nepřekročitelné podmínky Vladimira Putina vůči Ukrajině. Putin trvá na tom, že Ukrajina se musí vzdát celého Donbasu. Rusové v tuto chvíli okupují asi 70 procent této oblasti a Putin požaduje, aby Ukrajinci bezodkladně a bez boje odevzdali i zbývajících 30 procent území Donbasu.
Ruské síly v současné době ovládají pětinu Ukrajiny, což je oblast o velikosti amerického státu Ohio, uvádějí americké odhady a mapy z otevřených zdrojů.
Agentuře Reuters tyto tři základní Putinovy požadavky potvrdily tři nezávislé zdroje.
Vláda v Kyjevě tyto tři podmínky jednoznačně odmítla s odůvodněním, že jejich přijetí by se fakticky rovnalo kapitulaci.
Vstup do NATO je strategickým cílem zakotveným v ústavě Ukrajiny a cílem, který Kyjev považuje za svou nejspolehlivější bezpečnostní záruku.
Zelenskyj současně oznámil, že Rusové opět odpálili desítky dronů a raket na cíle na Ukrajině a některé z nich zasáhly cíl. Rusové prý zasáhli zázemí jedné z amerických firem působících na Ukrajině.
„Rusové přesně věděli, kam vrhli rakety. Domníváme se, že se jednalo o úmyslný útok konkrétně na americký majetek zde na Ukrajině, na americké investice. Velmi výmluvný útok,“ prohlásil Zelenskyj.
„Jedna ze střel zasáhla významného amerického výrobce elektroniky v našem nejzápadnějším regionu, což vedlo k vážným škodám a obětem,“ napsal taktéž na sociálních sítích ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, „Plně civilní zařízení, které nemá nic společného s obranou ani armádou. Nejedná se o první ruský útok na americké firmy na Ukrajině. Došlo k němu po útocích na kanceláře Boeingu v Kyjevě začátkem tohoto roku a dalších útocích,“ pokrčoval ukrajinský ministr zahraničí.
Contrary to all efforts to end the war, Russia undertook a massive combined air strike on Ukraine overnight.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) August 21, 2025
Hundreds of drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles on civilian and energy infrastructure.
One of the missiles struck a major American electronics… pic.twitter.com/CTRoXpsk4y
Zelenskyj také zveřejnil video, na kterém ukázal, jak vypadají ruské útoky a poděkoval všem, kteří krotí válečné požáry. „Včera v noci bylo při útoku dronu na Ochtyrku v Sumské oblasti zraněno 14 lidí. Po útoku vyhledala pomoc rodina se zraněnými dětmi – 5 měsíců, 4 roky a 6 let,“ oznámil Zelenskyj.
Last night, a drone strike on Okhtyrka in the Sumy region injured 14 people. A family with wounded children – 5 months, 4 years, and 6 years old – sought assistance after the attack. In Kostiantynivka, Donetsk region, a glide bomb strike damaged five apartment buildings, and at… pic.twitter.com/TWRPo4Po6F— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 20, 2025
BBC upozornila, že Rusko vypustilo na Ukrajinu během pár hodin 574 dronů a 40 raket.
„Otevřenost vůči ‚míru‘ za podmínek kategoricky nepřijatelných pro druhou stranu by mohla být pro Trumpa spíše výkonem než známkou skutečné ochoty ke kompromisu,“ dodal. „Jediný způsob, jak tento návrh otestovat, je zahájit seriózní proces na pracovní úrovni, aby se tyto detaily projednaly.“
Agentura Reuters také napsala, že Ukrajinci nebudou chtít odevzdat bez boje 30 procent Donbasu, což bude v praxi znamenat, že válka bude pokračovat. Jeden ze zdrojů však také agentuře sdělil, že Putin vidí, jak moc válka Rusko zatěžuje a kolik sil by Ruskou federaci stálo, kdyby chtěla silou zabrat další ukrajinská území.
„Věřím, že Vladimir Putin chce, aby to skončilo,“ řekl Trump v Oválné pracovně. „Jsem si jistý, že to vyřešíme.“
Na své sociální síti Truth Social však také poslal Putinovi varování.
„Je velmi těžké, ne-li nemožné, vyhrát válku, aniž by se zaútočilo na zemi útočníka. Je to jako ve sportu, kdy má tým fantastickou obranu, ale nesmí hrát v útoku. Nemá šanci vyhrát! Stejné je to s Ukrajinou a Ruskem. Křivák a neschopa Joe Biden nedovolil Ukrajině BOJOVAT. Dovolil jen SE BRÁNIT. Jak to dopadlo? Bez ohledu na to, pokud bych byl prezidentem, tato válka by se NIKDY neodehrála. Byla by NULOVÁ ŠANCE na její vypuknutí. Čekají nás zajímavé časy!!!“ napsal Trump na své sociální síti i s vykřičníky i velkými písmeny.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek prohlásil, že Putin je připraven se setkat se Zelenským, ale že nejprve je třeba projednat všechny otázky a že existuje otázka ohledně Zelenského oprávnění podepsat mírovou dohodu.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
válka na Ukrajině
autor: Miloš Polák
