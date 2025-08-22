Tři Putinovy požadavky, tři NE z Ukrajiny. Prý by to byla kapitulace

22.08.2025 7:47 | Zprávy

Už jsou známy tři červené linie ruského prezidenta Vladimira Putina vůči Ukrajině. Vláda v Kyjevě tyto tři podmínky jednoznačně odmítla s odůvodněním, že jejich přijetí by se fakticky rovnalo kapitulaci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusové provedli jeden přesný útok. Důležitý útok. Ruský prezident Vladimir Putin si je prý velmi dobře vědom jedné věci. Navíc Donald Trump zvedl varovný prst.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Agentura Reuters přišla s exkluzivní informací a oznámila, že zná tři nepřekročitelné podmínky Vladimira Putina vůči Ukrajině. Putin trvá na tom, že Ukrajina se musí vzdát celého Donbasu. Rusové v tuto chvíli okupují asi 70 procent této oblasti a Putin požaduje, aby Ukrajinci bezodkladně a bez boje odevzdali i zbývajících 30 procent území Donbasu.

Současně Putin trvá na tom, že Ukrajina vůbec nikdy nevstoupí do NATO. A do třetice nechce na území Ukrajiny vidět jediného západního vojáka, který by pomáhal chránit bezpečnost Ukrajiny. Na oplátku jsou Rusové ochotni vrátit malé části Charkovské, Sumské a Dněpropetrovské oblasti.

Ruské síly v současné době ovládají pětinu Ukrajiny, což je oblast o velikosti amerického státu Ohio, uvádějí americké odhady a mapy z otevřených zdrojů.

Agentuře Reuters tyto tři základní Putinovy požadavky potvrdily tři nezávislé zdroje.

Vláda v Kyjevě tyto tři podmínky jednoznačně odmítla s odůvodněním, že jejich přijetí by se fakticky rovnalo kapitulaci.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně odmítl myšlenku stažení se z mezinárodně uznaného ukrajinského území a prohlásil, že průmyslový Donbas slouží jako pevnost brzdící ruský postup hlouběji na Ukrajinu. „Pokud mluvíme o pouhém stažení se z východu, nemůžeme to udělat,“ řekl novinářům v komentáři, který Kyjev zveřejnil ve čtvrtek. „Je to otázka přežití naší země, protože zde se nachází naše nejsilnější obranné linie.“

Vstup do NATO je strategickým cílem zakotveným v ústavě Ukrajiny a cílem, který Kyjev považuje za svou nejspolehlivější bezpečnostní záruku.

Zelenskyj současně oznámil, že Rusové opět odpálili desítky dronů a raket na cíle na Ukrajině a některé z nich zasáhly cíl. Rusové prý zasáhli zázemí jedné z amerických firem působících na Ukrajině.

„Rusové přesně věděli, kam vrhli rakety. Domníváme se, že se jednalo o úmyslný útok konkrétně na americký majetek zde na Ukrajině, na americké investice. Velmi výmluvný útok,“ prohlásil Zelenskyj.

„Jedna ze střel zasáhla významného amerického výrobce elektroniky v našem nejzápadnějším regionu, což vedlo k vážným škodám a obětem,“ napsal taktéž na sociálních sítích ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, „Plně civilní zařízení, které nemá nic společného s obranou ani armádou. Nejedná se o první ruský útok na americké firmy na Ukrajině. Došlo k němu po útocích na kanceláře Boeingu v Kyjevě začátkem tohoto roku a dalších útocích,“ pokrčoval ukrajinský ministr zahraničí.

 

Zelenskyj také zveřejnil video, na kterém ukázal, jak vypadají ruské útoky a poděkoval všem, kteří krotí válečné požáry. „Včera v noci bylo při útoku dronu na Ochtyrku v Sumské oblasti zraněno 14 lidí. Po útoku vyhledala pomoc rodina se zraněnými dětmi – 5 měsíců, 4 roky a 6 let,“ oznámil Zelenskyj.

 

BBC upozornila, že Rusko vypustilo na Ukrajinu během pár hodin 574 dronů a 40 raket.

Politolog Samuel Charap, šéf katedry Ruska a Eurasie v americkém think-tanku RAND, uvedl, že jakýkoli požadavek na stažení Ukrajiny z Donbasu je pro Kyjev politicky i strategicky nepřijatelný, a pokud chce 47. prezident opravdu dospět k míru, je třeba zahájit debatu o konkrétních mírových podmínkách na pracovních úrovních.

„Otevřenost vůči ‚míru‘ za podmínek kategoricky nepřijatelných pro druhou stranu by mohla být pro Trumpa spíše výkonem než známkou skutečné ochoty ke kompromisu,“ dodal. „Jediný způsob, jak tento návrh otestovat, je zahájit seriózní proces na pracovní úrovni, aby se tyto detaily projednaly.“

Agentura Reuters také napsala, že Ukrajinci nebudou chtít odevzdat bez boje 30 procent Donbasu, což bude v praxi znamenat, že válka bude pokračovat. Jeden ze zdrojů však také agentuře sdělil, že Putin vidí, jak moc válka Rusko zatěžuje a kolik sil by Ruskou federaci stálo, kdyby chtěla silou zabrat další ukrajinská území.

„Věřím, že Vladimir Putin chce, aby to skončilo,“ řekl Trump v Oválné pracovně. „Jsem si jistý, že to vyřešíme.“

Na své sociální síti Truth Social však také poslal Putinovi varování.

„Je velmi těžké, ne-li nemožné, vyhrát válku, aniž by se zaútočilo na zemi útočníka. Je to jako ve sportu, kdy má tým fantastickou obranu, ale nesmí hrát v útoku. Nemá šanci vyhrát! Stejné je to s Ukrajinou a Ruskem. Křivák a neschopa Joe Biden nedovolil Ukrajině BOJOVAT. Dovolil jen SE BRÁNIT. Jak to dopadlo? Bez ohledu na to, pokud bych byl prezidentem, tato válka by se NIKDY neodehrála. Byla by NULOVÁ ŠANCE na její vypuknutí. Čekají nás zajímavé časy!!!“ napsal Trump na své sociální síti i s vykřičníky i velkými písmeny.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek prohlásil, že Putin je připraven se setkat se Zelenským, ale že nejprve je třeba projednat všechny otázky a že existuje otázka ohledně Zelenského oprávnění podepsat mírovou dohodu.

Psali jsme:

Advokátka Hustáková: Válka letos neskončí. EU bude krvácet, což Trumpovi s Putinem nevadí
„Není to na nás.“ Vondra překvapil na ČT
Trump jmenoval své nástupce v Bílém domě
Jak poslat vojáky na Ukrajinu, aby to Rusko přijalo. Nad tím přemýšlí Západ

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

Martin Herman, MPA byl položen dotaz

Chápu vás dobře?

Že kauza dozimetr není vyšetřována objektivně, a že podle vás tato vláda ovlivňuje vyšetřování? Jsme na tom jako stát podle vás tak špatně, že u nás nefunguje nezávislé vyšetřování a justice? A stejnou logikou, nehrozí pak, že když bude u vlády ANO, budou ovlivňována kauzy kolem Babiše nebo když v n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 37 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

