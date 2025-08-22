„Podvod na diváky.“ Zálom si vzal na paškál milovaný dokument lepších lidí

Film, který se tváří jako syrový dokument mapující myšlení proruských Čechů, je podle Záloma zinscenovaným dramatem, ve kterém hlavní postavy nehrají sami sebe – ale role napsané scénáristou. Jedna z protagonistek, Petra, je podle něj dlouholetá komparzistka, která si původně myslela, že se účastní válečného reportážního projektu. Až z médií se po premiéře dozvěděla, že je veřejně označována za „dezolátku“ a „putinovku“.
„Tady něco zásadního nesedí,“ říká Luboš Zálom. „Média i sám režisér film prezentují jako dokument, přitom je jasné, že jde o manipulativní dokudrama. To je klamání diváků a zneužití důvěry. Nemluvě o tom, že byly zřejmě zneužity i veřejné prostředky na podporu takové produkce.“
Na svém kanále se dotyčná „hrdinka“ filmu, paní Petra, proti manipulaci tvrdě ohradila. Uvedla, že kdyby znala politické postoje autorů, nikdy by se projektu neúčastnila. Neschvaluje Putina ani válku na Ukrajině – jen odmítá klimatický fanatismus a zelenou politiku EU.
A právě zde se podle Záloma ukazuje pravá tvář dnešní cenzorské mašinérie. Kdo nesouhlasí s Green Dealem? Putinovec. Kdo se ptá na pravdivost oficiálních narativů? Dezolát. Kdo odmítá platit 61 % své práce státu? Nepřítel demokracie.
Podle Záloma jde o nebezpečný trend, na který Svobodní opakovaně upozorňují – stigmatizaci a dehumanizaci občanů s odlišným názorem. Ať už jde o klimatický diktát, podporu války, nebo zelené šílenství, kdokoliv nesouhlasí, je okamžitě označen za dezoláta.
Předseda Svobodných Libor Vondráček již dříve upozornil, že po roce 2020 dochází k systematickému oklešťování svobod. Ať už v oblasti svobody slova, podnikání nebo rozhodování o vlastním těle. Vondráček varoval: „Nežijeme 30 let ve svobodě, my jsme o ni právě teď přicházeli.“ A dokumenty typu Velkého vlasteneckého výletu jsou toho důkazem.
Svobodní proto žádají veřejnou diskusi o financování takových projektů a o tom, jaký obraz společnosti dnes vytvářejí veřejnoprávní a dotované projekty. Místo spojování rozdělují. Místo reality tvoří fikci. Místo pravdy podsouvají účelové narativy.
autor: Karel Výborný