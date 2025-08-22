„Podvod na diváky.“ Zálom si vzal na paškál milovaný dokument lepších lidí

22.08.2025 7:01 | Monitoring

Co mají společného dokumentaristická etika, proruská propaganda a česká státní kinematografie? Odpověď zní: Velký vlastenecký výlet, film režiséra Robina Kvapila, který měl tento tý den slavnostní předpremiéru v Senátu. Zatímco média jej popisují jako „autentickou výpravu mezi české dezoláty“, berounský zastupitel Luboš Zálom ze Svobodných ho nazývá dle svých vlastních slov pravým jménem: „podvod na důvěřivé diváky.“

„Podvod na diváky.“ Zálom si vzal na paškál milovaný dokument lepších lidí
Foto: Repro Youtube
Popisek: Záběr z traileru snímku Velký vlastenecký výlet

Film, který se tváří jako syrový dokument mapující myšlení proruských Čechů, je podle Záloma zinscenovaným dramatem, ve kterém hlavní postavy nehrají sami sebe – ale role napsané scénáristou. Jedna z protagonistek, Petra, je podle něj dlouholetá komparzistka, která si původně myslela, že se účastní válečného reportážního projektu. Až z médií se po premiéře dozvěděla, že je veřejně označována za „dezolátku“ a „putinovku“.

„Tady něco zásadního nesedí,“ říká Luboš Zálom. „Média i sám režisér film prezentují jako dokument, přitom je jasné, že jde o manipulativní dokudrama. To je klamání diváků a zneužití důvěry. Nemluvě o tom, že byly zřejmě zneužity i veřejné prostředky na podporu takové produkce.“

Na svém kanále se dotyčná „hrdinka“ filmu, paní Petra, proti manipulaci tvrdě ohradila. Uvedla, že kdyby znala politické postoje autorů, nikdy by se projektu neúčastnila. Neschvaluje Putina ani válku na Ukrajině – jen odmítá klimatický fanatismus a zelenou politiku EU.

A právě zde se podle Záloma ukazuje pravá tvář dnešní cenzorské mašinérie. Kdo nesouhlasí s Green Dealem? Putinovec. Kdo se ptá na pravdivost oficiálních narativů? Dezolát. Kdo odmítá platit 61 % své práce státu? Nepřítel demokracie.

Anketa

Která herečka je lepší?

2%
98%
hlasovalo: 4153 lidí
„Tohle není film, to je nástroj propagandy,“ varuje Zálom ze Svobodných. „Nejde o umění, ale o předvolební manipulaci. Cílem je vykreslit jakoukoliv opozici vůči vládní politice jako nebezpečný extrém.“

Podle Záloma jde o nebezpečný trend, na který Svobodní opakovaně upozorňují – stigmatizaci a dehumanizaci občanů s odlišným názorem. Ať už jde o klimatický diktát, podporu války, nebo zelené šílenství, kdokoliv nesouhlasí, je okamžitě označen za dezoláta.

Předseda Svobodných Libor Vondráček již dříve upozornil, že po roce 2020 dochází k systematickému oklešťování svobod. Ať už v oblasti svobody slova, podnikání nebo rozhodování o vlastním těle. Vondráček varoval: „Nežijeme 30 let ve svobodě, my jsme o ni právě teď přicházeli.“ A dokumenty typu Velkého vlasteneckého výletu jsou toho důkazem.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

79%
14%
7%
hlasovalo: 5389 lidí
„Je to jako v roce 1950. Tehdy režim točil propagandu proti nepřátelům lidu. Dnes se točí propaganda proti těm, kdo nesouhlasí s EU, Green Dealem nebo válkou. Ale princip je stejný – strach, manipulace, ponižování,“ dodává Vondráček.

Svobodní proto žádají veřejnou diskusi o financování takových projektů a o tom, jaký obraz společnosti dnes vytvářejí veřejnoprávní a dotované projekty. Místo spojování rozdělují. Místo reality tvoří fikci. Místo pravdy podsouvají účelové narativy.

Psali jsme:

Advokátka Hustáková: Válka letos neskončí. EU bude krvácet, což Trumpovi s Putinem nevadí
„Není to na nás.“ Vondra překvapil na ČT
„To je vtip, že to máme platit?“ Fico odpálil bombu o Ukrajině
Trump jmenoval své nástupce v Bílém domě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

film , Kvapil , Svobodní , Zálom , Velký vlastenecký výlet

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je nový dokument podvodem na diváka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Vy opravdu věříte tomu, že není jasné, kdo volby vyhraje?

A proč jestli tu nechcete vládu ANO s komunisty nebo třeba s SPD, tak proč není vůle, aby se na vládě s ANO dohodla třeba koalice SPOLU? Vždyť třeba vy jste už ve vládě s ANO byli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Tři Putinovy požadavky, tři NE z Ukrajiny. Prý by to byla kapitulace

7:47 Tři Putinovy požadavky, tři NE z Ukrajiny. Prý by to byla kapitulace

Už jsou známy tři červené linie ruského prezidenta Vladimira Putina vůči Ukrajině. Vláda v Kyjevě ty…