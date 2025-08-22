Zahradil (ODS): Koalice Spolu šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství

22.08.2025 9:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně politiky ODS.

Zahradil (ODS): Koalice Spolu šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

V roce 2009, když jsem lídroval kandidátku ODS do EP, měli jsme volební heslo “Řešení místo strašení”.

Dnes má značka ODS, dávno rozpuštěná v koalici Spolu, volební heslo zcela opačné.

Jenom populisticky straší - Maďarskem, Slovenskem, Babišem, Východem, vnitřními a vnějšími nepřáteli, apokalypsou a zmarem, pokud nevyhraje. Šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství. Nic jiného už neumí, nemá a vlastně ani nechce.

Smutný úpadek kdysi státotvorné strany.

(A ty eurovolby 2009 jsme tehdy vyhráli, s historicky nejlepším a dosud nepřekonaným výsledkem: 31,45% a 9 mandátů).

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zahradil: Atlantisté posouvají naši zahraniční politiku do nicoty
Zahradil: Ty zvolené politiky prostě musí někdo korigovat
Pavel, imitace Havla. Nevěrohodná, dodává Zahradil
Zahradil: Toto není zahraniční politika

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zahradil

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Upadá politika ODS?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Vy opravdu věříte tomu, že není jasné, kdo volby vyhraje?

A proč jestli tu nechcete vládu ANO s komunisty nebo třeba s SPD, tak proč není vůle, aby se na vládě s ANO dohodla třeba koalice SPOLU? Vždyť třeba vy jste už ve vládě s ANO byli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zahradil (ODS): Koalice Spolu šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství

9:04 Zahradil (ODS): Koalice Spolu šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně politiky ODS.