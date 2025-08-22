Zahradil (ODS): Koalice Spolu šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství

V roce 2009, když jsem lídroval kandidátku ODS do EP, měli jsme volební heslo “Řešení místo strašení”.
Dnes má značka ODS, dávno rozpuštěná v koalici Spolu, volební heslo zcela opačné.
Jenom populisticky straší - Maďarskem, Slovenskem, Babišem, Východem, vnitřními a vnějšími nepřáteli, apokalypsou a zmarem, pokud nevyhraje. Šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství. Nic jiného už neumí, nemá a vlastně ani nechce.
Smutný úpadek kdysi státotvorné strany.
(A ty eurovolby 2009 jsme tehdy vyhráli, s historicky nejlepším a dosud nepřekonaným výsledkem: 31,45% a 9 mandátů).
Ing. Jan Zahradil
