Pardubický kraj cílí na turisty z východního středomoří

„Díky mnoha přímým leteckým linkám z Tel Avivu do Prahy a následné skvělé dopravní dostupnosti Pardubického kraje z české metropole je Izrael jednou ze zemí, kde má smysl náš region prezentovat. Od kolegů z CzechTourismu jsme se navíc dozvěděli, že mezi Izraelci je mimo jiné velká poptávka po klasické turistické nabídce pro rodiny s dětmi v Evropě. A protože právě tato oblast patří mezi naše profilové cílové skupiny v oblasti turismu, věříme, že touroperátory z východního středomoří naše nabídka zaujme,“ uvedl krajský radní pro cestovní ruch René Živný.

Pro izraelské návštěvníky veletrhu byla připravena nová krajská publikace s názvem Stopy Židů v Pardubickém kraji. Ta mapuje historii a významné mezníky v soužití židovské menšiny s většinovou komunitou na různých místech v kraji. A těch je opravdu hodně, zdaleka se nejedná pouze o Svitavy a kontroverzního zachránce asi 1200 Židů Oskara Schindlera. „V některých částech kraje to jsou skutečně jen stopy, protože hodně synagog či židovských hřbitovů bylo zrušeno, ale například v Heřmanově Městci je synagoga s rabínským domem nádherně opravena a slouží nyní kulturním účelům,“ upozornil radní Pavel Šotola a pokračoval: „Na několika místech v kraji vyrostly v posledních letech také památníky holocaustu. Ideálním místem by pro toto téma byla do budoucna právě bývalá Schindlerova továrna v Brněnci.“ Kniha Stopy Židů v Pardubickém kraji vyšla nyní ve druhém doplněném vydání v češtině s anglickým a hebrejským překladem a v Tel Avivu ji radní Pardubického kraje slavnostně představili.

