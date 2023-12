Pedagogická komora: Na platy kuchařek a školníků stále chybí minimálně 3,8 miliard korun

reklama

Poslanecká sněmovna schválila zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2024. V kapitole 333 MŠMT chybí finance na platy 17 000 nepedagogických pracovníků z aktuálního počtu 77 000 nepedagogů. To by znamenalo buď propustit 22 % těchto zaměstnanců, nebo jim o 22 % snížit platy. Ministr školství Mikuláš Bek přislíbil, že zajistí v průběhu roku 2024 další dodatečné finance ve výši 4 mld. Kč. Z toho by měly jít 3 miliardy korun na platy nepedagogů. Nadále by tudíž chybělo 3,8 mld. Kč. To by znamenalo snížení platů například kuchařek ve školních jídelnách o 10 %, nebo snížení jejich počtu o 10 %.

Ministr školství v této souvislosti často hovoří o 8 000 tzv. neobsazených místech. To je ovšem velmi zavádějící. Například finanční normativy pro školní jídelny jsou založeny na počtu obědů, které musí pro žáky uvařit. Odvíjejí se tudíž od počtu žáků školy, respektive počtu žáky odebíraných obědů. Pokud se škole nedaří najít kuchařku, musí za ni uvařit ostatní více porcí jídla. Je tudíž zcela správné, když se mezi ně rozdělí peníze pro toto "neobsazené místo". Současná pravidla neumožňují, aby škola, která má tzv. neobsazené místo, přišla o finance pro daného pracovníka. Výsledkem tudíž bude plošné seškrtání financí všem školám minimálně o 10 %.

O další 2 % se snižují finanční prostředky na platy všem pracovníkům škol (nepedagogickým i pedagogickým) s výjimkou učitelů. Učitelům ovšem není nijak garantováno, že se jejich platy zvýší. Škola totiž obdrží finance na platy všech zaměstnanců - učitelů, ostatních pedagogů i nepeedagogických pracovníků. Pokud si bude chtít ředitel školy udržet stávající zaměstnance, bude nucen vzít peníze původně rozpočtované na nenárokové části platu učitelů. Proto nelze očekávat, že by učitelé měli v příštím roce platy ve výši 130 % průměrné mzdy v ČR. Bude to rozhodně méně než 113 %.

