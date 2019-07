Plzeňský kraj: Sanitky ošetřili nanotechnologií

V úterý 19. července 2019 byl moderní technologií u jednoho z vozů zkušebně ošetřen interiér, u druhého exteriér. Speciální roztok polymerů na ně nanesla firma po důkladném očištění a odmaštění karosérií.

Povrch ošetřený nano-ochranou pokryje ultra tenká separační vrstva, která dlouhodobě odpuzuje vodu, nečistoty, olej i jiné kapaliny, přičemž ho neuzavírá, ale umožňuje mu "dýchat". Pro představu se jedná o vrstvu v řádu jedné tisíciny tloušťky lidského vlasu! Voda, nečistoty, řasy, mech aj. neproniknou do hlubších struktur materiálu, čímž se výrazně sníží náklady a pracnost při následné běžné údržbě a několikanásobně se zvýší životnost daného povrchu. „Aplikace máme testované ve Státním zdravotním ústavu ČR, který prokázal úbytek bakterií o 98 % po uplynutí 24 hodin, a to i u velmi nakažlivých nemocí," uvedl Filip Svoboda, prokurista společnosti NANO PLM+ s.r.o., která ošetření sanitek provedla.

Hlavními přínosy jsou viditelné zpevnění ošetřeného povrchu, nepřilnavost nečistot, UV ochrana, antibakteriální ochrana či velmi snadná údržba, čištění a úklid za použití minimálního množství čistících prostředků. Záchranáři mohou tři čtvrtě roku až rok auta jen oplachovat. Na údržbě by tak měli ušetřit. Pokud se systém osvědčí, ZZS PK ho využije pro všechny automobily 45 výjezdových skupin. „Během dvou posledních desetiletí pokrok ve zdravotnictví neuvěřitelně poskočil. Zdravotničtí záchranáři používají nejmodernější automobily, zdravotnickou techniku, IT technologie i mobilní aplikace. Nano technologiím patří budoucnost, takže vítáme, že je můžeme i v našem oboru vyzkoušet," konstatoval ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička.

„S firmou už spolupracujeme v našich sociálních zařízeních. Využíváme nanotechnologie na ošetření podlah a stěn, aby to tam neklouzalo a aby se tam nedržely plísně a bakterie," řekl náměstek hejtmana Ivo Grüner, který se na ošetření sanitek přišel podívat. Firma tam využívá jiný materiál, stejně jako na stavby, památky a lodě. „Není to levné, ale provozně to ušetří peníze, protože vrstva se aktivuje jen přetřením. Nedrží se tam žádné bakterie, žádná špína. Je to antiseptické a velice jednoduché a praktické," dodal Ivo Grüner.

Běžně se cena ošetření pohybuje u dodávky 14 až 15 tisíc korun, pro záchranku ale bude nižší.

autor: Tisková zpráva