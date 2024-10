Policie ČR: Falešní bankéři obviněni

Realizace trestního spisu „VOYAGER“ proběhla na území Ukrajiny v srpnu letošního roku. V září došlo na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu k vydání tří osob k trestnímu stíhání do České republiky. Ti zbývající budou stíhání na Ukrajině.

Z dosud provedeného vyšetřování vyplynulo, že zmíněná skupina prostřednictvím metod tzv. „spoofingu a sociálního inženýrství“, telefonicky kontaktovala osoby v České republice. Při telefonických hovorech bylo poškozeným sděleno, že došlo k napadení jejich bankovních účtů a že je nutné peněžní prostředky převést na jiné „bezpečné bankovní účty“. Tímto jednáním organizovaná zločinecká skupina podvodně vylákala od více než 100 poškozených osob v České republice částku, přesahující 50 milionů Kč.

Na území Ukrajiny bylo za osobní účasti detektivů NCTEKKu provedeno celkem 21 domovních prohlídek, prohlídek jiných prostor a pozemků, při kterých bylo zajištěno velké množství mobilních telefonů, výpočetní techniky, elektronických médií, bankovních karet a finanční hotovosti ve výši 68 tisíc USD.

Obviněným, kteří jsou na Ukrajině prověřování pro podvody spáchané ve zvlášť velkém rozsahu nebo organizovanou skupinou, hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

Obviněným, kteří byli vydáni k trestnímu stíhání do České republiky, hrozí za spáchání trestných činů účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, trest odnětí svobody od 9 let a dvou měsíců do 13 let a čtyř měsíců.

Dozor nad trestním řízením vykonává Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.