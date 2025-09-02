Policie ČR: O víkendu padlo pět kaucí za 650 000 Kč

Víkendová bilance policejních kontrol nákladní dopravy v Kraji Vysočina, zejména na dálnici D1, není pro dopravce ani pro řidiče kamionů nijak příznivá. Dopravní policisté ze speciálního týmu „Kamion“ zkontrolovali 22 jízdních souprav a v šesti případech zjistili porušení zákona o silniční dopravě. Ve všech šesti případech se jednalo o zahraniční řidiče a zahraniční dopravce. Za porušení zákona řidičům uložili policisté pokuty v příkazním řízení ve výši 25 000 korun a pěti dopravcům uložili kauce v celkové výši 650 000 korun. Porušení ze strany dopravců pak policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu.
Kauce ve výši 200 000 korun padla o uplynulém víkendu na dálnici D1. V sobotu 30. srpna kolem půl třetí odpoledne zastavili policisté z dálničního oddělení Velký Beranov na dálniční odpočívce při dálničním tělese na 117. kilometru ve směru jízdy na Brno k provedení kontroly jízdní soupravu. Řidič a dopravce byli ze Srbské republiky. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že řidič ani dopravce nevedou stanoveným způsobem záznamy o provozu vozidla a době jízdě. Řidič navíc užíval cizí kartu řidiče a policisté také zjistili pokus o změnu stanovených záznamů. Kromě toho řidič, který přepravoval nebezpečný náklad, neměl při přepravě nebezpečných věcí (ADR) – kusová přeprava - jízdní soupravu označenou stanoveným značením – tedy oranžovou cedulí. Proto policisté přistoupili k uložení kauce v maximální možné výši. Dopravce bude navíc za porušení zákona oznámen správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina, a porušení ze strany řidiče policisté oznámí mstně příslušnému správnímu orgánu – tedy obci s rozšířenou působností.
Kromě těchto kontrol dopravní policisté o víkendu také prováděli nízko rychlostní vážení, v rámci něhož zkontrolovali celkem jedenáct vozidel a v devíti případech zjistili nějaké porušení. V šesti případech uložili za překročení hmotnostních limitů na místě pokuty v příkazním řízení, tři provozovatele, z toho dva zahraniční, oznámili do správního řízení a za zjištěná porušení uložili zahraničním provozovatelům dvě kauce v celkové výši 27 000 korun.
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v rámci běžného výkonu služby i v rámci mimořádných dopravně bezpečnostních akcích věnují kontrolám v oblasti dodržování ustanovení zákona o silniční dopravě velmi intenzivně. Jde především o kontroly dodávkových a nákladních vozidel, ale také autobusů. Od 1. července letošního roku byla některá ustanovení zákona o silniční dopravě novelizována a přinesla řadu změn. Kromě jiného se změny týkají i vyšších sankcí za porušení tohoto zákona. Změny se týkají například vybírání kaucí. Policista nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru jsou při provádění kontroly nebo státního odborného dozoru podle tohoto zákona oprávněni vybírat kauci v rozmezí od 5 000 Kč do 200 000 Kč od dopravce, který je podezřelý ze spáchání přestupku a je-li důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. Do této doby činila horní hranice kauce 100 000 korun, takže se její výše zdvojnásobila. Při stanovení výše kauce se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a rozsahu způsobené škody. Výše kauce nesmí překročit nejvyšší výměru pokuty, kterou lze za daný přestupek uložit.
Navýšení horní hranice sazby se týká také pokuty za přestupek dopravce týkající se vedení záznamů o dobách řízení či odpočinku řidiče z 350 000 korun na 500 000 korun. V případě nezaplacení kauce získali policisté nové oprávnění. Policista zakáže pokračovat v jízdě a zadrží doklady související s prováděnou přepravou nebo tabulky státní poznávací značky vozidla. Odmítne-li řidič tabulky státní poznávací značky vozidla na výzvu policisty nebo osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru vydat, policista nebo osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru je odejme. Případná škoda, způsobená odejmutím poznávacích značek, půjde k tíži dopravce.
Kromě kontrol dodržování silničního zákona policisté ze speciálního týmu Kamion provádějí nízko rychlostní kontrolní vážení v souladu s ustanovením zákona o pozemních komunikacích. Také zákon o pozemních komunikacích byl k 1. červenci novelizován. Novinkou je, že zajížďka k technickému zařízení na nízko rychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 50 kilometrů. Původně to bylo 16 kilometrů, včetně cesty zpět, což výrazně zjednoduší práci při provádění kontrol v případě, že vhodné stanoviště pro provedení kontroly je v delší vzdálenosti od místa, kde policisté přetížené vozidlo zastaví. Úprava se dotkla také výše ukládané kauce – nově jako u zákona o silniční dopravě lze uložit za porušení kauci do výše 200 000 korun, přesněji v rozmezí od 2 500 korun do 200 000 korun.
