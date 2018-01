Pomoc rodičům dětí s poruchou autistického spektra přináší česká verze Simple Steps

„VZP je ráda, že může touto cestou pomoci plnit jedno z opatření, která vyplývají z usnesení vlády č. 111 ze dne 8. února 2016. Tím vláda zavázala příslušné resorty k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Simple Steps jsou multimediálním výukovým materiálem, který vychází z principů a praxe aplikované behaviorální analýzy. Projekt vznikl v roce 2007 v Severním Irsku a impulzem bylo pomoci rodičům lépe porozumět autismu a projevům chování jejich dětí. Materiál cestou jednoduchých kroků vysvětluje, co jsou behaviorální deficity, sebestimulující chování, příčiny záchvatů vzteku, agrese a jak s nimi nakládat, jak učit nové vzorce chování. Vše je názorně vysvětlováno animovanými modelovými situacemi, četnými grafikami a videotréninky.

Projekt "Česká verze Simple Steps – Pomoc pro rodiny dětí s PAS" zajistil přístup k výukovým a pracovním materiálům rodičům i pracovníkům v přímé péči o osoby s PAS.

„Výukový program je 24 hodin denně on-line přístupný z pohodlí domova či pracoviště. Umožní lépe pochopit projevy dítěte, navázat s ním kontakt, a to i v případech, kdy konečná diagnostika pedopsychiatrem či klinickým psychologem podezření na PAS u dítěte nepotvrdí. Projekt umožnil zajistit zdarma přístup do programu prvním pěti stovkám zájemců z řad rodičů dětí s podezřením na PAS, kteří jsou pojištěnci VZP,“ sdělila koordinátorka projektu Milena Němcová z České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy.

Aplikovaná behaviorální analýza, věda vycházející z principů učení a chování, je efektivní propracovanou terapeutickou intervencí, která učí dítě s poruchou autistického spektra upraveným vzorcům chování. Využívá strategií na posílení, udržení a rozvoj vhodných dovedností a chování, zároveň uplatňuje postupy k eliminaci nebo transformaci nežádoucího chování a projevů. Efektivita ABA v terapii dětí s PAS je dokladována četnými studiemi a daty založenými na důkazech (EBM - evidence based medicine).

Jak se provádí vyšetření poruch autistického spektra při preventivní prohlídce malých dětí?

Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS) se provádí plošně v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku. Včasná diagnostika je totiž při zvládání této vývojové poruchy osobnosti naprosto zásadní. Při vyšetření jde o zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte se zvláštním zřetelem na vyhledání problémů typických pro poruchu autistického spektra. Mezi dovednosti, které jsou sledovány, patří zejména oblast tzv. sdílené pozornosti (např. navázání očního kontaktu nebo ukazování prstem na objekty, reakce na zavolání jménem, schopnost sledovat pohled druhého a dělit svůj zájem mezi sledovaný objekt a jinou osobu atd.).

Praktičtí lékaři pro děti a dorost postupují podle Metodiky provádění a vykazování včasného záchytu PAS a pro vyšetření využívají jednotný dotazník, jehož součástí jsou i přesné pokyny k vyplnění a vyhodnocení. Překlad tohoto dotazníku z angličtiny před časem podpořila VZP v rámci svého pilotního projektu Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem.

Lékař má ještě před vyplňováním dotazníku informovat rodiče o jeho účelu a věc jim vysvětlit. Dotazník obsahuje 20 otázek, na které rodiče odpovídají ANO/NE. Otázky nejsou složité, např. „Pokud ukážete na něco na opačné straně místnosti, podívá se na to vaše dítě?“ Je ale třeba odpovídat podle toho, jak se dítě obvykle chová (pokud se dané chování objevilo ojediněle, platí odpověď NE). Proto je důležité, aby na tuto preventivní prohlídku s dítětem přišel ten, kdo ho opravdu dobře zná.

Vyhodnocení dotazníku následně trvá 1-2 minuty, takže výsledek je známý hned při prohlídce. Je třeba zdůraznit, že dotazník je sestaven tak, aby měl co nejvyšší citlivost, tedy aby bylo odhaleno co nejvíce případů poruch autistického spektra. Proto má také vysokou míru „falešně pozitivních“ výsledků – ne u všech dětí, které v něm dosáhnou vysokého počtu bodů, bude pak diagnostikována porucha autistického spektra. Při celkovém hodnocení a stanovení dalšího postupu lékař navíc vychází i ze svého pozorování chování dítěte v ordinaci. O vyšetření provede zápis ve zdravotní dokumentaci a vyplněný dotazník do ní založí.

Jestliže dítě podle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na poruchu autistického spektra, odešle ho lékař ihned k odbornému vyšetření dětským psychiatrem. Pro dítě s PAS a jeho další pozitivní vývoj je velmi důležité včasné odeslání k odborné diagnostice a včasné zahájení potřebné péče odborníků i rodičů (především nácvik sociálních dovedností, upevnění žádoucího chování a dovedností, logopedická péče atd.). Pokud skóre jen vypovídá o určitých patologických rysech, provádí se s odstupem 6 měsíců další podobné hodnocení. Ani pak nemusí být vždy diagnostikována PAS, ale dítě by mělo být dále vyšetřeno, protože u něj existuje zvýšené riziko jiných vývojových poruch či opoždění. Naopak, pokud rodiče dětí sami vysloví podezření na možnou poruchu autistického spektra, má být dítě odesláno ke specializovanému vyšetření neprodleně.

Vyšetření pojišťovna samozřejmě hradí (není zahrnuto do kapitační platby). Příslušný výkon se přičítá k výkonu preventivní prohlídky.

Psali jsme: VZP: Amalgámové zubní plomby u těhotných VZP: Otázka týdne - Jaké jsou změny v očkovacím kalendáři malých dětí od 1. ledna 2018? VZP: Navýšení úhrad za prevenci praktickým lékařům 5+1 předsevzetí, která vám VZP pomůže splnit, a ještě vám za to zaplatí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva