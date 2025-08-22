Komínek (KSČM): STAN může a my ne?

Tohle je ukázkové chování v dnešní době. Oni můžou všechno a ostatní se musí chovat podle nich. A když to tak není, tak se stanete terčem urážek.
Tak si třeba představte, že u nás v Chomutově se zástupkyně dozimetrickeho STANu pohoršuje nad tím, že má Stačilo placenou reklamu na vozech MHD. Dokonce k tomu vyvolala společenskou diskuzi, aby se pokusila veřejnost přesvědčit o tom, že to je špatně.
Ovšem jaksi zapomněla na to, že STAN měl ve všech předchozích volbách taky reklamu na MHD a to nevadilo, to bylo v pořádku.
To beru jako vrchol pokrytectví a naštěstí i většina jejich diskutujících.
Nenechme se těmito lidmi znechutit, vnitřně jsou určitě velmi nešťastní a zoufalí.
Už za pár dní jim řekneme #STAČILO!
autor: PV