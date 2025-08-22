Komínek (KSČM): STAN může a my ne?

22.08.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dvojímu metru.

Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Tohle je ukázkové chování v dnešní době. Oni můžou všechno a ostatní se musí chovat podle nich. A když to tak není, tak se stanete terčem urážek.

Tak si třeba představte, že u nás v Chomutově se zástupkyně dozimetrickeho STANu pohoršuje nad tím, že má Stačilo placenou reklamu na vozech MHD. Dokonce k tomu vyvolala společenskou diskuzi, aby se pokusila veřejnost přesvědčit o tom, že to je špatně.

Ovšem jaksi zapomněla na to, že STAN měl ve všech předchozích volbách taky reklamu na MHD a to nevadilo, to bylo v pořádku.

To beru jako vrchol pokrytectví a naštěstí i většina jejich diskutujících.

Nenechme se těmito lidmi znechutit, vnitřně jsou určitě velmi nešťastní a zoufalí.

Už za pár dní jim řekneme #STAČILO!

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Článek obsahuje štítky

KSČM , STAN , Komínek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zavádí se dvojí metr?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Vy opravdu věříte tomu, že není jasné, kdo volby vyhraje?

A proč jestli tu nechcete vládu ANO s komunisty nebo třeba s SPD, tak proč není vůle, aby se na vládě s ANO dohodla třeba koalice SPOLU? Vždyť třeba vy jste už ve vládě s ANO byli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

