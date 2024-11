Poslanecká sněmovna: Návrat českého svitku Tóry z prestižní sbírky Memorial Scrolls Trust do země jejího původu

Svitek, který již není způsobilý k rituálnímu užití v synagoze, pochází z Uhříněvsi, kde sloužil místní židovské komunitě až do roku 1942. Tehdy musely židovské obce na území Protektorátu Čechy a Morava zaslat své liturgické předměty a knihy do Prahy, kde byly uskladněny a katalogizovány Ústředním židovským muzeem. Tak se do Prahy dostalo více než 212 000 artefaktů, mezi kterými bylo i 1800 svitků Tóry. Svitkům se podařilo přečkat válku a skladování ve špatných podmínkách i během komunistického režimu.

V 60. letech se komunistické úřady rozhodly většinu svitků odprodat do zahraničí. Díky velkorysosti filantropa Ralpha Yablona se v roce 1964 dostalo 1564 svitků Tóry do Westminster Synagogue v Londýně, kde byla za účelem jejich správy založena organizace Memorial Scrolls Trust. Svitky Tóry byly opraveny a začaly být zapůjčovány do židovských komunit a organizací po celém světě. Svitky nejsou nikdy prodávány, ale vždy jsou poskytnuty užívání po dobu existence jejich držitelů.

„Smyslem zapůjčení svitku Tóry Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je zdůraznit propojenost židovské komunity s historií českého národa, připomenout nebezpečí totalitních režimů a uctít památku obětí šoa,“ říká David Maxa, rabín Progresivní židovské obce Ec chajim v Praze a člen výkonné rady Světové unie progresivního židovství.

„Jsem rád a poctěn, že tento historický artefakt připomínající pohnuté dějiny 20. století bude vystaven v Poslanecké sněmovně. Na základě závěrů probíhající studie k metodice interiérů bude zváženo trvalé umístění svitku Tóry v prostorách Sněmovny,“ uvádí vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Jde o společnou iniciativu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Memorial Scrolls Trust, Světové unie progresivního judaismu, Federace židovských obcí a progresivní židovské komunity Ec chajim v Praze, v jejíž synagoze je umístěn další z český svitků Memorial Scrolls Trust.