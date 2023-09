Poslanecká sněmovna: Otevření Parlamentária

reklama

„Parlamentárium si klade za cíl zpřístupňovat široké veřejnosti vhled do historie i současnosti našeho zákonodárného sboru a názorně vysvětlovat charakter práce volených zákonodárců. To vše je plně v souladu s mou dlouhodobou vizí otevírat Poslaneckou sněmovnu občanům, přibližovat jim interaktivní formou její praktické fungování a poukazovat na zcela zásadní význam parlamentu v rámci systému zastupitelské demokracie,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.



Součástí expozice je přesná kopie řečnického pultu z hlavního sněmovního sálu. Na modelu Malé Strany se pomocí osvětlení postupně zvýrazňují budovy tvořící sídlo Poslanecké sněmovny. Součástí modelu je i videomappingová projekce na přilehlé stěny, díky níž se divákům nabídnou neobvyklé pohledy na Malou Stranu. Proměnlivost struktury parlamentní reprezentace se pak demonstruje u modelu jednacího sálu, do kterého je promítáno politické složení sněmovny ve vybraných historických epochách od roku 1861 do současnosti.



„Návštěva Parlamentária bude součástí prohlídkového okruhu objektů Poslanecké sněmovny. Bude možné je navštívit také v době konání sněmovní schůze. Kromě škol chceme toto místo zpřístupnit také širší veřejnosti, a to na základě předchozí registrace. Do budoucna počítáme s rozšířením této moderní prezentace činnosti zákonodárného sboru o další prvky,“ doplnil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.



Inspirací pro vznik Parlamentária byly projekty některých zahraničních parlamentů: například Demokratikum v rakouském parlamentu, výstavní a edukační prostory v německém Bundestagu nebo Evropském parlamentu.



Návštěva Parlamentária bude součástí organizované prohlídky Poslanecké sněmovny. Veřejnost se do něj může podívat s průvodcem, který ovládá jednotlivé prvky expozice. Parlamentárium nabídne možnost zpřístupnění Sněmovny i ve dnech, kdy vzhledem k jednání Sněmovny nemůžeme zajistit prohlídku hlavního sněmovního sálu.



Zájemci o prohlídku se již mohou registrovat na první termíny.

