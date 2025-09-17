Poslanecká sněmovna zve na třetí ročník Sněmovní Open

I tentokrát budou celou Sněmovní ulici lemovat stánky sociálních podniků, čeká vás hudební program a budete moci zažít Sněmovní ulici jinak. Akce bude trvat od 11 do 16 hodin a záštitu nad ní převzali předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, předseda podvýboru pro kulturu Pavel Svoboda a vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.
Sněmovní Open se stejně jako v předchozích letech koná v rámci sousedských slavností Zažít město jinak. I letos nabídne bohatou nabídku stánků sociálních podniků z celé republiky. Těšit se můžete na originální dárky, papírenský design nebo udržitelné oblečení, ale i různé delikatesy. Každým nákupem navíc podpoříte lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním, kteří se na výrobě a prodeji podílejí.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
I tentokrát se tedy Sněmovní Open ponese v charitativním duchu. V září proběhne sbírka pořádaná Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové (více ZDE) a její výtěžek pomůže zajistit zdravotnické pomůcky pro handicapované.
Z hudebního programu:
11:15 Vystoupení studentů oboru populární zpěv Pražské konzervatoře
12:00 Vystoupení studentů Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
13:15 Vystoupení studentů ZUŠ Jana Hanuše
14:45 Vystoupení kapely Hadi soudného dne
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva