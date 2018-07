Povodí Moravy: Rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov běží podle harmonogramu

Rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov běží dle plánovaného harmonogramu. Práce, které odstartovaly na podzim 2016, budou dokončeny na jaře příštího roku. Most přes hráz je v současnosti již hotový a probíhá instalace zábradlí a pokládání izolace.

V tuto chvíli jsou hotová všechna mostní pole, položené nosníky i vybetonované ztužující desky. Probíhá osazování zábradelních dílů. Dělníci dokončují na hrázi sanaci betonu vzdušného líce a současně s tím připravují sanaci betonu líce návodního. „Všechnu práci i logistiku jsme velmi pečlivě naplánovali tak, aby nedošlo k omezení hlavní rekreační sezóny v příštím roce. Stavba běží bez komplikací a vše nasvědčuje tomu, že hráz otevřeme v plánovaném termínu,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Samotnou rekonstrukci koruny hráze VD Vranov naplánovalo Povodí Moravy, s.p. tak, aby zasáhla pouze dvě letní rekreační sezóny. Práce proto začaly hned po ukončení rekreační sezóny 2016 a potrvají do jara 2019. Předpokládané náklady na rekonstrukci hráze dosáhnou 58 milionů korun. Stavební zásahy do hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů.

V současnosti vodní nádrž Vranov plní velmi důležitou roli v boji proti suchu, kdy do nádrže přitéká z Dyje velmi slabý přítok o síle okolo 1 m³/s. „Za poslední měsíc poskytla na vodárenské účely, zemědělcům na závlahy a pro udržení biologické a hygienické funkce řeky Dyje o 4,3 miliony metrů krychlových více vody, než do nádrže přiteklo. To je přibližně stejně, jako je celkový objem vodní nádrže Znojmo. V současnosti je vodní nádrž Vranov na 76% svého objemu,“ vysvětluje Gargulák.

Vodní dílo Vranov hraje velmi důležitou roli nejen v období sucha, ale také za povodní. Obrovskou úlohu sehrálo například při povodních na přelomu června a července 2006. Operativně volenými manipulacemi a připraveným volným objemem v nádrži se podařilo docílit toho, že povodeň s kulminací 577 m³/s, tedy více než 1000letá povodeň, byla snížena na odtoku z nádrže na 230 m³/s. Vranovská přehrada byla uvedena do provozu v roce 1934. Jedná se o gravitační betonovou hráz 290 metrů dlouhou, v koruně 7 metrů širokou a nade dnem 47 metrů vysokou. Celkový objem vodní nádrže je 132,696 mil. m³.

Psali jsme: Povodí Moravy: Na Brněnské přehradě je zakázáno koupání Povodí Moravy: Návrh záplavového území a aktivní zóny toku Malšínka Povodí Moravy: S ochranou vodárenských nádrží pomůžou policisté se psy Povodí Moravy: V řekách je málo vody a hodně živin, zarůstají travou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva