Rakušan (STAN): „Neexistující výjimku z migračního paktu“ dnes schválila Rada ministrů

Tu “neexistující výjimku z migračního paktu” dnes schválila Rada ministrů vnitra v Bruselu.
V čem spočíva? Česko nebude muset kvůli vysokému počtu válečných uprchlíků z Ukrajiny v následujícím období přispívat do solidárního mechanismu. Rada tak vyhověla žádosti, kterou jsem jménem ČR poslal začátkem listopadu, a potvrdila tři věci:
1. Vždycky je lepší jednat, podílet se na řešení, a ne jen brblat v koutě.
2. Solidarita jako základní princip EU je prospěšná pro všechny.
3. Stokrát opakovaná lež se nestane pravdou ani s pomocí mašinerie politického marketingu.
Rada také schválila seznam bezpečných třetích zemí, což výrazně zrychlí návraty nelegálních migrantů, a kroky vedoucích k vytvoření návratových center mimo hranice Unie.
A tohle všechno, dámy a pánové, je důsledek toho “zlořečeného” migračního paktu, který chce nastupující vláda bůhvíproč rušit.
Mgr. Vít Rakušan
autor: PV