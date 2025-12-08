Rakušan (STAN): „Neexistující výjimku z migračního paktu“ dnes schválila Rada ministrů

08.12.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výjimce u migračního paktu.

Rakušan (STAN): „Neexistující výjimku z migračního paktu“ dnes schválila Rada ministrů
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Tu “neexistující výjimku z migračního paktu” dnes schválila Rada ministrů vnitra v Bruselu.

V čem spočíva? Česko nebude muset kvůli vysokému počtu válečných uprchlíků z Ukrajiny v následujícím období přispívat do solidárního mechanismu. Rada tak vyhověla žádosti, kterou jsem jménem ČR poslal začátkem listopadu, a potvrdila tři věci:

1. Vždycky je lepší jednat, podílet se na řešení, a ne jen brblat v koutě.

2. Solidarita jako základní princip EU je prospěšná pro všechny.

3. Stokrát opakovaná lež se nestane pravdou ani s pomocí mašinerie politického marketingu.

Rada také schválila seznam bezpečných třetích zemí, což výrazně zrychlí návraty nelegálních migrantů, a kroky vedoucích k vytvoření návratových center mimo hranice Unie.

A tohle všechno, dámy a pánové, je důsledek toho “zlořečeného” migračního paktu, který chce nastupující vláda bůhvíproč rušit.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Česká pošta - ještě větší průšvih, než jsme čekali
Sjezd PRO: Zeman rozsekal Fialu a vysmál se „inteligentním“ novinářům
„Najdou mezeru.“ Starosta a expolicista tuší další kroky proti Babišovi
Rakušan (STAN): Dotace bude Babišova vláda přidělovat taky nezávisle?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Rakušan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude výjimka platit na pořád, nebo za rok, za dva, přestane platit a ČR se tedy bude muset zapojit do mechanismu paktu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jaký smysl bude mít vaše cesta na Slovensko? A kdo všechno tam pojede?

To teď budete jezdit paralelně s budoucí vládou? Myslíte, že to bude působit dobře, a že to povede k něčemu dobrému – uvnitř i navenek? PS: V čem s vámi souhlasím je, že tam měli jet napoprvé i vaši zástupci, ale jet tam znovu je podle mě mimo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Rotační mop Vileda H₂prO, který přepisuje pravidla úklidu

Rotační mop Vileda H₂prO, který přepisuje pravidla úklidu

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Červenka (Trikolora): Kolik nás ročně stojí veřejnoprávní média? 11 miliard

18:02 Červenka (Trikolora): Kolik nás ročně stojí veřejnoprávní média? 11 miliard

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k financování České televize.