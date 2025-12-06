MHMP: Pyrotechnika bude při oslavách příchodu roku 2026 omezena podobně jako v minulých letech

Oslavy příchodu nového roku budou v Praze omezené v rámci používání pyrotechniky téměř stejně, jako tomu bylo v posledních letech. Vyhláška metropole totiž většinu novinek v zákoně obsahuje již několik let. Veškeré detaily včetně mapy jsou k dispozici na stránkách ZDE.
V historickém centru Prahy, v okolí řeky Vltavy, v parcích, ale například i v blízkosti nemocnic a sociálních zařízení platí již od roku 2020 podle vyhlášky hlavního města zákaz používání pyrotechnických výrobků. Toto opatření je v platnosti i pro dny, jako jsou Silvestr a Nový rok. Novela zákona, která upravuje používání a prodej pyrotechniky v celé České republice, tak nebude mít na současnou vyhlášku zásadní vliv. Hlavní město bude muset v rámci vyhlášky upravit pouze některé technické parametry, nikoli její samotnou podstatu.
„Pro nás se novelou zákona nic zásadního nemění. Obdobná opatření, tedy zóny bez pyrotechniky, už máme ve své vyhlášce. Spoluobčany proto o těchto Vánocích žádné nečekané změny nečekají. V koalici ale budeme muset prodiskutovat, jaké úpravy vyhlášky chceme připravit pro příští rok,“ uvedla náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Vyhláška upravuje již několik let používání pyrotechniky na území metropole s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. Samotná vyhláška o zákazu používání pyrotechniky platí výhradně v citlivých částech Prahy, konkrétně zákaz platí v památkové rezervaci, na vodních tocích a v jejich okolí (včetně ostrovů), a to v šířce do 50 metrů od břehu, a dále na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech, na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to i ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od zařízení poskytujících veterinární pohotovost.
Obdobně jako vyhláška hl. m. Prahy novela zákona o pyrotechnice zakazuje pyrotechniku odpalovat ve vzdálenosti do 250 metrů od stavby zařízení poskytujícího zdravotní lůžkovou péči, domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením, jakožto od pozemku, na němž je provozován útulek nebo zoologická zahrada.
Zmiňovaná novela zákona nově rozšiřuje zákaz odpalování ve stejné vzdálenosti od stavby domova se zvláštním režimem, denního stacionáře, týdenního stacionáře nebo centra denních služeb, dále v okolí pozemku, na němž je provozována záchranná stanice, záchranné centrum a v okolí objektu evidovaného v evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat vedené podle zákona o zemědělství. Na stránkách ZDE je k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde tento zákaz platí.
Na dodržování zákona a vyhlášky bude na přelomu roku v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení je možné uložit fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč. Naopak omezení se nevztahuje na pyrotechnické výrobky kategorie F1 a profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva