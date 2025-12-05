Česká palírna slaví 507 let inovacemi a novými chutěmi
08.12.2025 14:12 | Komerční článek
Palírna U Zeleného stromu slaví v letošním roce úctyhodných 507 let své existence. Během celé své dlouhé a mnohdy pohnuté historie byla tím, kdo modernizoval palírenský obor, ať už se jednalo o nové výrobní technologie nebo zařízení. Dnes je jednou z nejvýznamnějších českých firem a slaví úspěch doma i v zahraničí.
Vznik Palírny U Zeleného stromu se datuje do roku 1518, kdy Vilém z Pernštejna a Helfštýna udělil právo várečné jedenatřiceti majitelům domů města Prostějov. Velkého věhlasu dosáhla palírna roku 1610, kdy se o Prostějově začalo hovořit jako o městě vyhlášeném a vyhledávaném díky kořalce. Palírna U Zeleného stromu se proslavila kvalitní žitnou pálenkou, kterou důmyslní majitelé nechali zrát po vzoru Skotska v dubových sudech. Inovace ostatně představila i v 19. století, kdy díky Jakubovi Vojáčkovi využívala zdokonalené destilační technologie a také důmyslnou distribuční síť. Znárodnění podniku za minulého režimu sice trochu zbrzdilo další inovátorství, ale od roku 2011 je Palírna U Zeleného stromu v rukou jednoho vlastníka a postupně opět ukazuje, jak velký potenciál mají české lihoviny nejen pro domácí konzumenty, ale i pro zahraničí.
Tradice, kvalita a rodinný přístup
Tradice a zkušenosti se v Palírně U Zeleného stromu promítají do každé lahve, stejně jako láska k poctivému řemeslu. Tu jim věnuje nejen blend master Roman Petruš, který zde pracuje více než třicet let, ale také prověření dodavatelé surovin. „Jsou receptury, které přetrvávají staletí a jsou u konzumentů stále oblíbené. Mezi takové legendy patří Stará myslivecká, jejíž složení střežíme doslova jako klenot, nebo Hanácká vodka, která by mohla být nejstarší dochovanou recepturou vodky na světě,“ přibližuje Jan Sedláček, marketingový ředitel Palírny U Zeleného stromu. Další značkou, která navazuje na staleté tradice, jsou řemeslné pálenky Moravský košt z ovoce, které odebíráme od moravských sadařů. K letošnímu výročí stočila palírna limitovanou edici whisky Staré myslivecké. Tentokrát se jedná hned o dvě varianty exkluzivní desetileté whisky, která zrála v hlubokých prostějovských sklepích. Celkový počet originálně podepsaných a ručně stáčených lahví Single Barrel je 507.
Novinky musejí souznít s hodnotami
Tradice jsou pro Palírnu U Zeleného stromu velmi důležitým závazkem. Ruku v ruce s respektem k nim jde ale i potřeba posouvat se stále kupředu. Ostatně inovátorství má nejstarší evropská palírna zakořeněné hluboko ve své DNA. „Stále sledujeme trendy a snažíme se konzumentům poskytovat co nejkvalitnější produkty,“ doplňuje Jan Sedláček. U těch palírna dbá nejen na to, zdali mají prodejní potenciál, ale hlavně to, zda souzní s firemními hodnotami. Češi ale stále mají v oblibě své druhy lihovin, jako je vodka, tuzemák či rum, a i ty procházejí v současnosti vývojem. V portfoliu prostějovské palírny proto nechybí ochucené rumy Heffron, s novými příchutěmi dubajská čokoláda nebo slaný karamel nebo novinka Heffron Cremoso, rumový smetanový likér. Letošní velkou novinkou jsou míchané alkoholické nápoje v plechovce (RTD) značek Hanácká vodka, B42V Eccentric vodka, whisky Stará myslivecká pod novým subbrandem Old Hunter´s a Heffron, které překvapí svými chuťovými kombinacemi i mladistvým designem.
Dnes vyrábí Palírna U Zeleného stromu 150 000 hektolitrů lihovin ročně, exportuje své výrobky na čtyři kontinenty a je druhým největším výrobcem lihovin v České republice. Více na www.palirnauzelenehostromu.cz
