Povodí Odry: Protipovodňový efekt připravované vodní nádrže Nové Heřminovy je nezpochybnitelný

Jasně se ukazuje, že přírodě blízká opatření a drobná doprovodná opatření v povodí přispívají ke zmírnění malých povodní, ale na zvládání extrémních povodňových situací nemají prakticky vliv.

Stát by měl jednoznačněji prosazovat významná infrastrukturní technická opatření, především vodní díla budovaná ve veřejném zájmu obyvatel v povodích ohrožených povodněmi. Namísto využití období po povodních, která jsou jen obdobím před dalšími povodněmi, probíhají diskuse s různými zájmovými subjekty o prokazování efektivnosti technických řešení pro dosažení očekávaných snížení dopadů povodní, které ohrožené obyvatelstvo očekává. Letošní povodňové situace jsou toho názorným příkladem, především na horní Opavě. Efekty technických opatření prevence před povodněmi jsou naprosto zřejmé a jasně předvídatelné.

„Stavba vodního díla Nové Heřminovy se po desetiletí potýká s překážkami různých organizací, například Hnutí Duha. Od roku 2023 máme územní rozhodnutí, které je napadeno účastníky řízení, což komplikuje jeho výstavbu. Pokud by dnes přehrada stála, Krnov i Opava by byly ochráněny, škody by nebyly takové, jaké jsou teď. Chci požádat všechny zúčastněné, udělejme vše pro to, aby stavba byla zahájena. S jejím začátkem počítáme v roce 2027, kdyby to bylo dříve, bylo by to jen dobře,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Beskydské nádrže nyní ochránily desítky tisíc obyvatel od Frýdlantu, přes Frýdek-Místek až po Ostravu včetně. Snížily katastrofální povodňovou vlnu ve Frýdku-Místku odborným odhadem z 1 300 m3/s na 770 m3/s, a to platí i pro Ostravu, a nedošlo tak ke katastrofě anik významným povodňovým škodám.

„Vodní dílo Nové Heřminovy je navrženo k transformaci 100leté vody na vodu 5letou, to znamená 209 m3/s umí v profilu hráze ztlumit na 100 m3/s. Během aktuální povodňové situace řeka Opava kulminovala v Krnově při 250 m3/s, respektive vyšší průtoky již vodoměrná stanice nemohla měřit. Pokud by vodní nádrž Nové Heřminovy byla ve funkci, tak by v Krnově řeka Opava kulminovala při 150 m3/s a voda by v části města, které přináleží povodí řeky Opavy, což je jeho rozhodující část, nevybřežila a zůstala v korytě. Řeka Opava kulminovala v Opavě při 500 m3/s a pokud by vodní nádrž Nové Heřminovy byla ve funkci, tak by v městě Opava řeka Opava kulminovala při 330 m3/s a opět by voda nevybřežila a zůstala v korytě," konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a uzavřel: „Efekt vodního díla Nové Heřminovy by byl výrazný a neocenitelný. Tato povodeň prokázala, že efekty technických opatření prevence před povodněmi jsou naprosto zřejmé a zejména jasně předvídatelné. Jejich efekt je do 10leté povodně. K tomu je nutno zdůraznit, že efekt vodního díla Nové Heřminovy by pokračoval níže po řece Opavě a významně by pomohl úseku Odry pod soutokem s řekou Opavou v Ostravě, kde dochází od neděle včetně dnešního dne k trvalému přelévání hrází a jejich rozplavování a zaplavování některých městských částí, zejména Přívozu."

V kritických místech musí být přírodě blízká protipovodňová opatření doprovázena i zásadními vodohospodářskými díly, která dokáží transformovat násobně vyšší objemy vody.

Základní informace a současný stav přípravy protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy

Objem: 14,6 mil. m3

Zatopená plocha: 132 ha

Vykoupeno: 99 % dotčených nemovitostí

Účel: tlumení povodňových průtoků a zajištění protipovodňové ochrany obyvatel na horní Opavě (velký ochranný retenční prostor – 80 % objemu nádrže)

Ochrana obyvatel: 16 tisíc obyvatel (v úseku od Nových Heřminov, přes Krnov až po Opavu včetně)

Vodní dílo Nové Heřminovy je klíčovým prvkem koncepce ochrany před povodněmi pro horní Opavu (doplněn o říční úpravy, suché nádrže, revitalizace řek a další doprovodná opatření)

Územní rozhodnutí je v správním procesu, stále není pravomocné a nyní je k potvrzení na Ministerstvu pro místní rozvoj

Doposud byly na horním toku řeky Opavy zhotoveny stavební akce a projekční práce s celkovými náklady 1,36 mld. Kč

V současnosti je realizováno 6 akcí zejména stavebního a projekčního charakteru s celkovými náklady ve výši cca 287 mil. Kč s účastí státního rozpočtu cca 284 mil. Kč