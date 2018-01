Pražský filharmonický sbor a FOK oslaví 100. let výročí narození Leonarda Bernsteina

Fenomenální americký skladatel, dirigent, klavírista, pedagog, filantrop, filozof, pacifista, televizní star, osobnost renesančních rozměrů s nekonvenčními názory a neuvěřitelným charismatem – to byl Leonard Bernstein (1918–1990), který otevřel novou cestu k vnímání hudby, trvaje na tom, že hudební umění nejen může, ale přímo musí hrát zásadní roli v životě všech lidí. S Prahou a Pražským jarem je spojen začátek jeho kariéry: první ročník 1946 se stal dějištěm jeho evropského debutu, následujícího roku přijel Bernstein do Prahy znovu a přivezl evropskou premiéru Třetí symfonie Aarona Coplanda. Potřetí přijel až do svobodného Československa, kdy Pražské jaro 3. 6. 1990 uzavíral Beethovenovou Symfonií č. 9 d moll. Chichester Psalms (Chichesterské žalmy) napsal v roce 1965 pro letní festival v katedrále v Chichesteru v anglickém Sussexu. Podobně jako v Symfonii č. 3 „Kaddish“ z roku 1963 i zde použil hebrejský text. Světová premiéra verze pro orchestr, sbor a kontratenor se uskutečnila 15. 7. 1965 v New Yorku pod taktovkou autora, původní verze díla pro mužský a chlapecký sbor, varhany, harfu a bicí zazněla poprvé v Chichesteru 31. 7. 1965.

Symfonii č. 2 B dur, op. 52 „Lobgesang“ („Chvalozpěv“) pro dva soprány, tenor, smíšený sbor a orchestr složil Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) na objednávku lipské městské rady k oslavám 400. výročí vynálezu knihtisku Johannesem Gutenbergem; skladba byla poprvé provedena 25. 6. 1840 roku v lipském kostele sv. Tomáše pod taktovkou autora. I když se zpočátku těšila velkému zájmu, postupně upadla v zapomnění; v současnosti je už uváděna jen velmi zřídka. Má dvě části, první symfonickou a druhou kantátovou, v níž se k orchestru přidávají tři sólové vokální hlasy, smíšený sbor a varhany a střídají se recitativní, ariózní a sborové části. Text Mendelssohn sestavil z citátů Bible, které zkombinoval se slovy evangelické kostelní písně Nun danket alle Gott od Martina Rinckarta.

Obě skladby patří do kmenového repertoáru Pražského filharmonického sboru, který je mj. uvedl i na Pražském jaru: Chichesterské žalmy na závěrečném koncertě PJ 1993 spolu s Beethovenovou Symfonií č. 9 s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Kouta, Symfonii č. 2 „Lobgensang“ na Pražském jaru 2012 s FOK za řízení Christophera Hogwooda. Tentokrát se taktovky ujme vynikající izraelský dirigent Elli Jaffe, který s FOK spolupracuje již téměř 25 let.

Zřizovatelem Pražského filharmonického sboru je Ministerstvo kultury České republiky.

autor: Tisková zpráva