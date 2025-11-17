Zelení: Bedřiška musí přežít. Potřebujeme živá sousedství, ne buldozery a předsudky

18.11.2025 6:01 | Monitoring

Odsuzujeme demolice dalších domů v ostravské osadě Bedřiška a vyjadřujeme plnou podporu jejím obyvatelům a obyvatelkám i všem, kteří se pokoušejí zabránit ničení jednoho z vzácných příkladů funkční komunity v České republice.

Zelení: Bedřiška musí přežít. Potřebujeme živá sousedství, ne buldozery a předsudky
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

„Na Bedřišce vzniklo živé sousedství, kde se Romové a neromové starají o sebe navzájem i o své okolí. Místo, které by město mělo chránit a rozvíjet, teď ničí těžká technika,“ uvedla spolupředsedkyně Strany zelených Gabriela Svárovská. Demolice domů, které jsou podle nezávislých posudků obyvatelné na další desítky let, je symbolem krátkozraké a necitlivé politiky vedení města.

Podle spolupředsedy Matěje Pomahače je dnešní situace symbolem hlubšího problému české politiky: „Když se lidem podaří zespodu vybudovat funkční komunitu, úřady ji místo podpory zbourají. Bedřiška ukazuje, že politika vedená předsudky a zájmy developerů jde proti obyčejným lidem. Místo dialogu přichází bagry.“

Zelení dlouhodobě upozorňují, že řešením bytové krize nejsou demolice a vytlačování lidí, ale podpora komunitního bydlení, dostupného nájemního sektoru a spolupráce samospráv s místními iniciativami.

„Chceme města, kde se lidé mohou podílet na rozhodování o svém okolí. Města, která stojí na solidaritě, ne na strachu a rozdělování. To, co se dnes děje v Ostravě, je varováním pro nás všechny,“ doplňuje Irena Ferčíková Konečná.

Zelení vyzývají vedení města Ostravy i obvodu Mariánské Hory a Hulváky, aby okamžitě zastavily demolice a obnovily jednání s obyvateli a obyvatelkami Bedřišky. Každý zbouraný dům znamená nejen ztrátu domova, ale i další krok k městu bez paměti, důvěry a soudržnosti.

Psali jsme:

Zelení: Chceme dopravu 21. století
Svárovská (Zelení): Tohle je služba státu a České republice?
Zelení: Vláda chce umlčet kritiku
Zelení: Zelená transformace není hrozba

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ostrava , zelení , Pomahač , Svárovská , Ferčíková Konečná

autor: PV

Jak si vysvětlujete, že jste neměl protikandidáta?

Myslíte, že je to tím, že jste tak dobrý, nebo že se do toho nikomu nechtělo, protože a tom nejste dobře, o čemž svědčí i vaše oslabení ve volbách a celkové preference, podle níž byste ve sněmovně bez ODS vůbec nebyli?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Společné vlastnosti potřebné pro šťastný partnerský životSpolečné vlastnosti potřebné pro šťastný partnerský život Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Bedřiška musí přežít. Potřebujeme živá sousedství, ne buldozery a předsudky

6:01 Zelení: Bedřiška musí přežít. Potřebujeme živá sousedství, ne buldozery a předsudky

Odsuzujeme demolice dalších domů v ostravské osadě Bedřiška a vyjadřujeme plnou podporu jejím obyvat…