Zelení: Bedřiška musí přežít. Potřebujeme živá sousedství, ne buldozery a předsudky

„Na Bedřišce vzniklo živé sousedství, kde se Romové a neromové starají o sebe navzájem i o své okolí. Místo, které by město mělo chránit a rozvíjet, teď ničí těžká technika,“ uvedla spolupředsedkyně Strany zelených Gabriela Svárovská. Demolice domů, které jsou podle nezávislých posudků obyvatelné na další desítky let, je symbolem krátkozraké a necitlivé politiky vedení města.
Podle spolupředsedy Matěje Pomahače je dnešní situace symbolem hlubšího problému české politiky: „Když se lidem podaří zespodu vybudovat funkční komunitu, úřady ji místo podpory zbourají. Bedřiška ukazuje, že politika vedená předsudky a zájmy developerů jde proti obyčejným lidem. Místo dialogu přichází bagry.“
Zelení dlouhodobě upozorňují, že řešením bytové krize nejsou demolice a vytlačování lidí, ale podpora komunitního bydlení, dostupného nájemního sektoru a spolupráce samospráv s místními iniciativami.
„Chceme města, kde se lidé mohou podílet na rozhodování o svém okolí. Města, která stojí na solidaritě, ne na strachu a rozdělování. To, co se dnes děje v Ostravě, je varováním pro nás všechny,“ doplňuje Irena Ferčíková Konečná.
Zelení vyzývají vedení města Ostravy i obvodu Mariánské Hory a Hulváky, aby okamžitě zastavily demolice a obnovily jednání s obyvateli a obyvatelkami Bedřišky. Každý zbouraný dům znamená nejen ztrátu domova, ale i další krok k městu bez paměti, důvěry a soudržnosti.
autor: PV