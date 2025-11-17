Hřib (Piráti): Andrej Babiš dál upřednostňuje vlastní byznys před zájmy občanů

Programové prohlášení nové vlády Andreje Babiše není plánem pro občany, ale manuálem, jak získat další miliardy pro Agrofert. Piráti upozorňují, že dokument je plný daňových úlev a dotací, které mají jediného skutečného adresáta – holding Andreje Babiše. Hnutí ANO se nijak nezměnilo a stále slouží výhradně zájmům svého předsedy.
„Z programového prohlášení je jasně vidět, že Andrej Babiš dál upřednostňuje vlastní byznys před zájmy občanů. Tvrdí, že řeší ten svůj střet zájmů, ale přitom si zároveň v návrzích vlády sám připravuje prostor, jak vydělávat na chodu státu. Snížení daní, dotace a různé úlevy už tradičně kopírují potřeby Agrofertu, je to opět jen blamáž na občany. Budoucí premiér se znovu chystá překrucovat zákony tak, aby na tom sám vydělal co nejvíc,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle Pirátů obsahuje programové prohlášení vznikající vlády hned několik návrhů, které výhodně nahrávají Babišovu impériu. Snížení daně z příjmů právnických osob z 21 na 19 procent znamená pro Agrofert daňovou úlevu v řádu stovek milionů korun. Zastavení valorizace daně z nemovitosti je pak vstřícným krokem k největšímu vlastníkovi a nájemci půdy v republice. Dotace na energie mají podle Pirátů nejvíce pomoci chemickým závodům Lovochemie a DEZA, které jsou součástí Agrofertu. A takzvaná „ochrana českého trhu před levnými dovozy“ ve skutečnosti pouze vytváří prostor pro zdražování potravin Babišovými firmami. Přesměrování zemědělských dotací navíc nahrává průmyslovému zemědělství, které Agrofert provozuje, a předkupní právo na půdu pro aktivní zemědělce má umožnit tomuto koncernu nakupovat další majetky.
„Tohle není vláda pro občany, to je diktát Babiše. Každý zákon, každá daňová úleva, každé nařízení, které bude mezi řádky křičet ‚výhodné pro Agrofert‘, budeme zvedat na světlo a pojmenovávat. Piráti proti korupci a šmelinářům bojovali vždycky – a nehodláme to měnit ani v následujících čtyřech letech opoziční práce,“ řekl poslanec Ivan Bartoš.
Piráti zároveň připomínají, že už předložili velký protikorupční balíček, který má podobným střetům zájmů zabránit. Obsahuje zpřísnění majetkových přiznání politiků, vznik nezávislého protikorupčního úřadu s pravomocí vyšetřovat střety zájmů, přísnější tresty za korupci a zastropování zemědělských dotací.
„Česko ročně přichází o půl bilionu korun kvůli korupci. Piráti jsou jediná strana bez korupce a s plánem, který dokáže zabránit Babišovi přihrávat si peníze do vlastních kapes. My totiž chceme opravdu férový stát, který slouží lidem – ne holdingům,“ dodal Bartoš.
autor: PV