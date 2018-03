Růst ekonomické aktivity byl ve 4. čtvrtletí 2017 jen lehce pod prognózou ČNB

Podle zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně o 5,2 %. V mezičtvrtletním vyjádření se přitom ekonomická aktivita zvýšila o 0,5 %. V úhrnu za celý loňský vzrostla česká ekonomika o 4,5 %, což představuje druhý nejlepší výsledek za posledních 10 let.

Vykázaný ekonomický růst byl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku jen lehce pod prognózou ČNB, a to jak v meziročním tak i mezičtvrtletním vyjádření. To bylo dáno o něco pomalejším než očekávaným růstem spotřeby domácností. Její dynamika je nicméně nadále robustní díky silnému trhu práce a z něj plynoucímu rychlému zvyšování příjmů domácností. Odchylky ostatních složek poptávky od prognózy byly vesměs málo významné a navíc se navzájem do značné míry kompenzovaly.

V souhrnu lze konstatovat, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 došlo v souladu s očekáváním ČNB k dalšímu zrychlení meziročního růstu české ekonomiky. Ten v letech 2018–2019 podle stávající prognózy centrální banky zaznamená zpomalení z loňských vysokých temp, nadále však bude přesahovat 3 % (letos dosáhne 3,6 %). Zvyšování ekonomické aktivity bude nadále taženo především robustním růstem spotřeby domácností, který odráží optimismus spotřebitelů v prostředí vysokého růstu jejich příjmů. Stále zřetelnější nedostatek volné pracovní síly a nadále nízké úrokové sazby motivují podniky k zvyšování investic do strojů a zařízení, které zlepšují produktivitu práce. V důsledku zvýšeného čerpání evropských fondů dojde k oživení růstu investic ve vládním sektoru. Ekonomika bude těžit i ze stabilního růstu poptávky v zemích našich hlavních obchodních partnerů. V loňském roce kladný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP však letos odezní. Důvodem je zrychlení dovozně náročné domácí poptávky a posílení kurzu koruny.

