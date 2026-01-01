Walczysko (KDU-ČSL): Rok 2026 - Politika jako služba lidem a hodnotám

02.01.2026 9:15 | Zprávy
autor: PV

Začátek nového roku je příležitostí k zamyšlení. Politika by měla sloužit lidem, rodinám a komunitám, stavět na odpovědnosti, solidaritě a vděčnosti a myslet na budoucí generace.

Foto: KDU-ČSL
Popisek: Logo KDU-ČSL

Začátek nového roku je časem bilancování i zamyšlení nad směřováním společnosti. Česká politická scéna je stále polarizovaná a lidé hledají smysluplnou odpověď, co od politiky očekávat. Z pohledu křesťanské demokracie je jednoduchá: politika má být službou člověku a společenství.

Děkuji za lidi, kteří v politice myslí na rodinu, komunitu a budoucí generace. Za ty, kteří chápou, že stát má podporovat občanskou společnost, posilovat místní samosprávu a chránit slabší, místo aby je nahrazoval. Za trpělivost a schopnost hledat kompromis v době, kdy jsou spory rychlé a jednostranné.

Rok 2026 může být rokem, kdy se do veřejné debaty vrátí hodnoty, na kterých staví křesťanská demokracie: odpovědnost, solidarita, spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Pravda, která se staví na faktech, ne na populismu. Rozhodnutí, která podporují prosperitu, aniž by ohrožovala soudržnost společnosti. Politika, která myslí nejen na dnešek, ale i na generace, které přijdou po nás.

Přeji si, aby v roce 2026 lidé i politici znovu objevili vděčnost za svobodu, demokracii a možnost spolurozhodovat. Abychom dokázali být součástí řešení a ne jen kritikou. Aby politika byla místem, kde se myslí na lidi, rodiny a komunity a ne jen na krátkodobé zájmy.

David Walczysko

David Walczysko

  • KDU-ČSL
  • Jsem členem organizace Mladí Lidovci z.s. za MS kraj.
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek byl převzat z Profilu David Walczysko

