Walczysko (KDU-ČSL): Rok 2026 - Politika jako služba lidem a hodnotám

Začátek nového roku je časem bilancování i zamyšlení nad směřováním společnosti. Česká politická scéna je stále polarizovaná a lidé hledají smysluplnou odpověď, co od politiky očekávat. Z pohledu křesťanské demokracie je jednoduchá: politika má být službou člověku a společenství.
Děkuji za lidi, kteří v politice myslí na rodinu, komunitu a budoucí generace. Za ty, kteří chápou, že stát má podporovat občanskou společnost, posilovat místní samosprávu a chránit slabší, místo aby je nahrazoval. Za trpělivost a schopnost hledat kompromis v době, kdy jsou spory rychlé a jednostranné.
Rok 2026 může být rokem, kdy se do veřejné debaty vrátí hodnoty, na kterých staví křesťanská demokracie: odpovědnost, solidarita, spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Pravda, která se staví na faktech, ne na populismu. Rozhodnutí, která podporují prosperitu, aniž by ohrožovala soudržnost společnosti. Politika, která myslí nejen na dnešek, ale i na generace, které přijdou po nás.
Přeji si, aby v roce 2026 lidé i politici znovu objevili vděčnost za svobodu, demokracii a možnost spolurozhodovat. Abychom dokázali být součástí řešení a ne jen kritikou. Aby politika byla místem, kde se myslí na lidi, rodiny a komunity a ne jen na krátkodobé zájmy.
David Walczysko
