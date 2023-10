SANEP: Volební preference politických stran a hnutí do Sněmovny PČR v září 2023

Koncem září by volby vyhrálo s drtivou převahou hnutí ANO, KDU-ČSL a TOP 09 by ve Sněmovně vystřídala strana PRO.

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by koncem září vyhrálo s drtivou převahou hnutí ANO v čele s jeho předsedou a bývalým premiérem Andrejem Babišem se ziskem 32,9 %. Hnutí ANO tak nadále zůstává jednoznačně nejsilnější stranou a s velkým náskokem drtí všechny ostatní politické strany a hnutí na naší domácí politické scéně. Do Sněmovny by se nyní dostalo šest stran.

Na druhém místě by nyní skončila dosud nejsilnější strana vládní pětikoalice ODS v čele s premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 11,8 procentního bodu. ODS však zaznamenává dlouhodobě pokles voličské přízně, což je způsobeno především tím, že se vládě nedaří zastavit propad životní úrovně ani zmírnit obavy lidí z vysokých cen energií a neustálého zdražování. Navíc se vládě absolutně nedaří komunikace svých kroků vůči občanům, což má za následek jen další zvyšování nespokojenosti a frustrace lidí. Důvěra ve vládu jako celek a tudíž i míra voličské přízně jednotlivých vládních stran je také zapříčiněna tím, že lidé mají z vlády pocit, že se více soustředí na řešení zájmů nadnárodních, než právě těch „domácích“ národních.

Třetím politickým subjektem, který by se koncem září letošního roku dostal do Sněmovny PČR, je SPD v čele s Tomiem Okamurou, a to se ziskem 10,2 procentního bodu.

Čtvrtou pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadili Piráti v čele s Ivanem Bartošem, a to se ziskem 9,1 procentního bodu.

Na pátém místě by v aktuálním měření skončila strana PRO pod vedením Jindřicha Rajchla, a to se ziskem 5,7 procentního bodu. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN pod vedením předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana, které by obsadilo šestou příčku se ziskem 5,2 procentního bodu.

Žádný jiný politický subjekt by se v současné době do Sněmovny PČR nedostal.

Před branami do Sněmovny Parlamentu České republiky by se koncem září ocitly vládní strany TOP 09 (4,6 %) a KDU-ČSL (3,7 %).

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden metodou CAWI ve dnech 21. – 27. září 2023 na vybrané skupině v souhrnu 1.632 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. 5.

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky politických stran a hnutí, zastoupených ve Sněmovně Parlamentu České republiky, a dále stran a hnutí, které v šetření dosáhly nebo překročily v září letošního roku dvouprocentní hranici:

Metodologie

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 21. – 27. září 2023 na vybrané skupině v souhrnu 1.632 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%.

Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum zářijových volebních (nikoli stranických) preferencí vychází pouze z hlasů 67,1 % respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů.

Veškeré uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat

