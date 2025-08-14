Ministr Výborný: Snížení důchodů dalším komunistickým pohlavárům

14.08.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snížení důchodů bývalým funkcionářům KSČ

Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Prosadili jsme snížení důchodů další skupině komunistických pohlavárů! Důchody budeme snižovat vysokým funkcionářům KSČ, špičkám StB, pohraniční stráže a Lidových milicí. Jsou to jediní lidé, kterým naše vláda důchody snižuje.

Naopak bojovníkům za svobodu jsme je navyšovali. Zároveň odškodníme ty, které režim nutil k emigraci nebo šikanoval „ochranným dohledem“. Do roku 2026 mohou požádat o 100 000 korun jednorázového odškodnění.

Minulost nelze zcela napravit, ale je správné dát jasně najevo, že spravedlnost vždy zvítězí.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
