Ministr Výborný: Snížení důchodů dalším komunistickým pohlavárům

Prosadili jsme snížení důchodů další skupině komunistických pohlavárů! Důchody budeme snižovat vysokým funkcionářům KSČ, špičkám StB, pohraniční stráže a Lidových milicí. Jsou to jediní lidé, kterým naše vláda důchody snižuje.
Naopak bojovníkům za svobodu jsme je navyšovali. Zároveň odškodníme ty, které režim nutil k emigraci nebo šikanoval „ochranným dohledem“. Do roku 2026 mohou požádat o 100 000 korun jednorázového odškodnění.
Minulost nelze zcela napravit, ale je správné dát jasně najevo, že spravedlnost vždy zvítězí.
Mgr. Marek Výborný
autor: PV